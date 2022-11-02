Ferrari улучшила годовой прогноз после роста квартальной прибыли на 21%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV зафиксировал рост всех основных финансовых показателей и улучшил прогнозы на год в целом.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 226 млн евро против 206 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) выросла до 435 млн евро с 371 млн евро, а показатель EBIT увеличился до 299 млн евро с 270 млн евро.

Выручка поднялась на 18,7% и достигла 1,25 млрд евро.

В минувшем квартале компания продала 3188 автомобилей, на 15,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. За три квартала поставки увеличились на 21%, до 9894 машин.

В регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, продажи в прошлом квартале сократились на 1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - выросли на 15%, в Северной и Южной Америках - на 28%. В Китае, Гонконге и Тайване число проданных автомобилей взлетело на 73%.

Компания в очередной раз после публикации квартальных результатов улучшила прогноз на год в целом. Теперь Ferrari ожидает получить выручку в размере около 5 млрд евро, скорректированную EBITDA в размере более 1,73 млрд евро, скорректированную EBIT - свыше 1,18 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Ferrari снизилась на 13,3% и составляет сейчас около 49,1 млрд евро.