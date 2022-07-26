Coca-Cola ждет сокращения выручки и операционной прибыли на 1-2% из-за ухода из РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Приостановка операций в России окажет негативный эффект на скорректированную годовую прибыль Coca-Cola в расчете на акцию в размере около 3 центов, а также понизит объем продаж в натуральном выражении примерно на 1%, выручку и операционную прибыль - на 1-2%, прогнозирует компания.

Coca-Cola ожидает, что скорректированная прибыль в расчете на акцию в текущем году в целом вырастет на 14-15%, а органический рост выручки составит 12-13%.

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков во II квартале 2022 года сократил чистую прибыль примерно на четверть, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 1 июля, составила $1,91 млрд, или 44 цента в расчете на акцию, против $2,64 млрд, или 61 цента на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 70 центов на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась на 12%, до $11,33 млрд. Органический рост составил 16%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 67 центов на акцию при выручке в $10,6 млрд.

Выручка Coca-Cola в Северной Америке в минувшем квартале подскочила на 19%, в регионе EMEA - на 8%, в Латинской Америке - на 7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 8% в годовом выражении.

Продажи газированных напитков увеличились на 8%, в основном за счет Индии, Мексики и Бразилии. Продажа соков, молочных напитков и напитков на растительной основе выросла на 6%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая повысились на 7%.

Рентабельность по операционной прибыли упала до 20,7% по сравнению с 29,8% во втором квартале 2020 года.

Капитализация Coca-Cola с начала 2022 года выросла на 5%, до $267 млрд, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 12% за этот период.