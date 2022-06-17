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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Анонсировано подписание договора на поставку "Аэрофлоту" 300 самолетов МС-21

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал подписание договора на поставку 300 самолетов МС-21 "Аэрофлоту".

"В ближайшее время будет уже подписан договор с первым клиентом - это "Аэрофлот" - на 300 МС-21", - сказал Мантуров в интервью "Россия 24".

"Это совокупность всех решений, в том числе и по предоставлению льготного займа из средств ФНБ со стороны государства для лизинговых компаний для того, чтобы цена самолета не изменилась по отношению к изначальным планам, и чтобы это не отразилось на стоимости билетов", - добавил он.

В ближайшее время эта работа будет закончена и договор будет подписан, заключил министр.

В 2018 году "Аэрофлот" и "Ростех" (курирует российский авиапром, имеет авиализинговую "дочку" "Авиакапитал-сервис") заключили контракт на поставку в 2020-2026 гг. 50 МС-21. На данный момент этот лайнер все еще не сертифицирован, первые ограниченные поставки ожидаются в 2024 году.

Аэрофлот МС-21 Минпромторг РФ Денис Мантуров
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