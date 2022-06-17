Большинство топ-менеджеров компаний мира ожидают рецессию в ближайшие 1-1,5 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Более 60% главных исполнительных директоров и других топ-менеджеров компаний мира опасаются начала рецессии в своих странах в ближайшие 12-18 месяцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Conference Board.

Еще 15% опрошенных полагают, что их экономики уже вступили в рецессию.

Опрос свидетельствует о резком ухудшении настроений среди руководителей компаний по всему миру. В конце 2021 года риски рецессии отмечали лишь 22% респондентов аналогичного исследования, в конце 2020 года - 39%.

В рамках исследования Conference Board опросила 750 директоров компаний из разных стран. Опрос проводился в мае, то есть до недавнего повышения ставки Федрезерва сразу на 75 базисных пунктов.

Основными негативными факторами топ-менеджеры назвали последствия военной спецоперации России на Украине, проблемы в цепочках поставок и ситуацию с коронавирусом в Китае, а также растущие процентные ставки.

Кроме того, директоров беспокоят растущие цены на энергоносители, вызывающие увеличение стоимости транспортных услуг.

"Такие фундаментальные экономические факторы как рост цен на энергоресурсы, а также последствия для стоимости товаров и транспортных услуг очень важны", - сказал главный исполнительный директор многопрофильной промышленной корпорации Johnson Controls Джордж Оливер.

На опасениях рецессии некоторые компании объявили о приостановке приема на работу новых сотрудников или даже о сокращениях штата.

"Есть основания полагать, что мы вступаем в фазу рецессии после 10-летнего периода экономического роста, - написал глава оператора криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг в письме сотрудникам. - Рецессия означает наступление еще одной зимы на криптовалютном рынке, которая может оказаться долгой".

Ранее Coinbase анонсировала планы уволить 18% штата, или около 1,1 тыс. сотрудников.

При этом в США компании сталкиваются и с другой трудностью - нехваткой квалифицированных кадров. Этому способствует очень низкая безработица, достигшая в марте 3,6%.

Между тем уровень потребительского доверия остаётся высоким, отметила старший экономист Conference Board Дана Питерсон.

"Потребители меньше беспокоятся о рецессии, чем гендиректора, - сказала Питерсон. - Но главы компаний приучены смотреть на ситуацию на горизонте 12-18 месяцев, а для большинства потребителей горизонт составляет от трех до шести месяцев".