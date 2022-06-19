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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Глава Минфина США назвала влияющие на инфляцию в стране факторы глобальными

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уровень инфляции в США "неприемлемо высок", и, хотя рост цен, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы, однако влияющие на это факторы не исчезнут в одночасье, заявила в воскресенье каналу ABC глава Минфина США Джаннет Йеллен.

"Очевидно, что уровень инфляции неприемлемо высок", - сказала она в интервью каналу.

Однако, отметила Йеллен, "причины инфляции глобальные, а не локальные". "Эти факторы вряд ли исчезнут в одночасье", - заявила глава американского Минфина.

Она также добавила, что "инфляция, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы".

По ее словам, "рецессия экономики не неизбежна", поскольку ФРС предпринимает меры для борьбы с инфляцией.

"Я ожидаю, что экономика будет замедляться. Она росла высокими темпами... Но я не думаю, что рецессия неизбежна", - подчеркнула Йеллен.

США Джаннет Йеллен
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