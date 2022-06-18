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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

В Минэнерго допустили сокращение добычи угля в 2022 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ по итогам 2022 г. может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 г., до 365,1 млн т, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго.

Снижение экспорта может составить 30%, до 156 млн т.

В Минэнерго пояснили, что это самый негативный вариант прогноза, рассчитанный только на случай вступления в силу полного эмбарго.

В начале апреля ЕС в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из РФ с августа 2022 г.

Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В свою очередь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что объемы вывоза угля из РФ немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада.

Минэнерго
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