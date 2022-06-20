Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния по итогам 2022 года снизится до 12,837 трлн рублей (9,1% ВВП) с 13,565 трлн рублей (10,4% ВВП) за 2021 год. Такие оценки содержатся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, подготовленном Минфином, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

В 2023 году объем ФНБ сократится до 11,758 трлн руб. (8% ВВП), в 2024 г. – до 11,3 трлн руб. (7,1% ВВП), в 2025 г. вырастет в денежном выражении – до 11,398 трлн руб., сократившись в относительном (6,8% ВВП).

На всем прогнозируемом горизонте планируется инвестирование средств ФНБ в инфраструктурные проекты, говорится в документе. Совокупный объем инвестиций за 2022-2025 годы предусмотрен в объеме 5 трлн рублей.