Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП

Минфин спрогнозировал снижение объема ФНБ в 2023-2025 гг. до 6,8% ВВП
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния по итогам 2022 года снизится до 12,837 трлн рублей (9,1% ВВП) с 13,565 трлн рублей (10,4% ВВП) за 2021 год. Такие оценки содержатся в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, подготовленном Минфином, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

В 2023 году объем ФНБ сократится до 11,758 трлн руб. (8% ВВП), в 2024 г. – до 11,3 трлн руб. (7,1% ВВП), в 2025 г. вырастет в денежном выражении – до 11,398 трлн руб., сократившись в относительном (6,8% ВВП).

На всем прогнозируемом горизонте планируется инвестирование средств ФНБ в инфраструктурные проекты, говорится в документе. Совокупный объем инвестиций за 2022-2025 годы предусмотрен в объеме 5 трлн рублей.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ПМЭФ-2022

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

В кабмине перечислили четыре главных меры стимулирования внутреннего спроса в РФ

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в понедельник не изменилась

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

Цены на нефть стабилизировались после обвала в пятницу

"А-Проперти" построит ж/д ветку от Эльгинского месторождения угля до Охотского моря

Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме

Eni продолжает получать газ из РФ в сокращенном объеме

Правительство ФРГ выделит 15 млрд евро на стратегии экономии газа

Правительство ФРГ выделит 15 млрд евро на стратегии экономии газа
ПМЭФ-2022

ПМЭФ-22 - по законам времени возможностей. Обобщение

ПМЭФ-22 - по законам времени возможностей. Обобщение
ПМЭФ-2022

ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год

ФАС заявила, что торговые сети снизили наценки на базовые продукты втрое менее чем за год
ПМЭФ-2022

Семь сотен соглашений на 5,6 трлн руб. подписали участники ПМЭФ-2022

ПМЭФ-2022

Энергоковчег России - спасение мира от глобального кризиса. Обобщение

Энергоковчег России - спасение мира от глобального кризиса. Обобщение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });