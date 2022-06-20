В Минске опровергли сообщения о задержке Белоруссией платежей за газ из РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Белорусская сторона в полном объеме рассчитывается за поставляемый в республику из РФ природный газ и не имеет текущей задолженности перед "Газпромом", заявили в Минэнерго республики.

"С 1 апреля 2022 года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях. По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за поставленный в январе-мае 2022 года природный газ в полном объеме", - говорится в сообщении Минэнерго.

"Появившаяся на отдельных телеграм-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности", - отметили в Минэнерго.

Белоруссия с апреля перешла на оплату поставляемого в республику природного газа в российских рублях. Ранее белорусская сторона оплачивала поставки газа в долларах США. В соответствии с заключенным в конце прошлого года контрактом на поставки газа в текущем году, его цена для Белоруссии составляет $128,52 за 1 тыс. кубометров.

Ранее белорусская сторона заявляла, что с апреля цена поставок зафиксирована в российских рублях до конца года. Между тем стороны не называют цену газа для Минска в российских рублях.

В ряде белорусских СМИ появились публикации со ссылкой на экспертов, что в связи с резким укреплением российского рубля в апреле-мае реальная стоимость газа для Белоруссии значительно выросла по сравнению с ценой, которая была предусмотрена долларовым контрактом.