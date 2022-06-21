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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Нефть Brent подорожала до $115,24 за баррель

Нефть Brent подорожала до $115,24 за баррель
Фото: Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок демонстрирует подъем утром во вторник, восстанавливаясь после обвала на прошлой неделе на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве во вторник составляет $115,24 за баррель, что на $1,11 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подорожал на $2,01 - до $114,13 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,16 за баррель, что на $2,17 (2,01%) выше итогового значения пятницы. В понедельник торги WTI не проводились в связи с праздником в США.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%, WTI – на 9,2%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.

Основатель сингапурской Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что, несмотря на опасения в отношении перспектив мировой экономики, проблема снижения предложения нефти на мировом рынке сохранится, пока продолжается российско-украинский конфликт.

нефть Brent
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