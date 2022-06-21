Martur прекратит производить в Ульяновске автокресла для выпускавшихся "АвтоВАЗом" Renault

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Турецкая Martur прекращает производство в Ульяновске автокресел для автомобилей Renault, выпускавшихся на "АвтоВАЗе", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона во вторник.

"Вчера у нас пришло тревожное сообщение, что турецкая компания Martur уходит, которая производила сидения для автомобилей Renault, которые производит "АвтоВАЗ". (. . .) Я так понимаю, что компания Martur – не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по предварительным данным, "АвтоВАЗ" автомобили Renault производить не будет", - сказал он.

Глава региона сообщил, что обсудил с новым директором "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым вопросы кооперации ульяновских предприятий с автозаводом. "Мы договорились, что на следующей неделе Соколов к нам сюда приедет, мы с ним продолжим консультации", - отметил он.

"Дело в том, что у нас в регионе 19 предприятий, которые работали на конвейер - это и Димитровград, и Ульяновск. Нам надо сейчас уже (думать - ИФ), что с этими предприятиями будем делать, что с персоналом, каковы перспективы", - сказал Русских.

Он также дал поручение отправить делегацию от правительства региона для участия в конференции "АвтоВАЗа" с поставщиками, запланированную на 23 июня.

Компания Martur запустила на своем предприятии в Ульяновске производство автомобильных кресел для автомобилей Renault в январе 2016 года.