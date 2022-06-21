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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минфин предлагает наделить правительство РФ правом определять российскую организацию, которая сможет импортировать бензин и дизельное топливо и получать налоговый вычет по акцизу по факту проданного топлива.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился "Интерфакс", речь идет об автомобильном бензине АИ-92 класса 5 и дизельном топливе класса 5.

"Российская организация, уполномоченная правительством РФ на реализацию на территории РФ приобретенных автомобильного бензина, дизельного топлива, произведенных иностранной организацией, вправе применять налоговый вычет", - говорится в законопроекте.

Уточняется, что вычет предоставляется в рамках статьи 200 НК в которой прописываются параметры демпфирующего механизма обратного акциза на нефтяное сырье.

Для определения вычета (величина Кдемп), количество бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, произведенное иностранной организацией и ввезенное уполномоченной правительством компанией, за которое был уплачен акциз и которое было реализовано в РФ, определяется в тоннах.

Для получения вычета компания должна будет предоставить налоговикам: копию документа, подтверждающего статус уполномоченной организации, документы на отгрузку и приобретение бензина и дизтоплива, документы о реализации.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств, речь идет о реализации любого иностранного топлива по решению Минэнерго. По словам собеседника агентства, такая мера может быть актуальна на случай проблем с топливным обеспечением в труднодоступных регионах РФ, например, на Дальнем Востоке. Кроме того, периодически Россия импортирует топливо из Белоруссии.

Минфин РФ
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