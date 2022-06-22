Рынок акций США завершил уверенным ростом первые торги после длинных выходных

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил уверенным ростом первые торги после длинных выходных.

В понедельник биржи США не работали из-за праздника, а по итогам прошлой недели фондовые индексы продемонстрировали сильнейший спад более чем за два года.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на высокой инфляции и действиях Федеральной резервной системы по ее сдерживанию, пишет MarketWatch.

В среду и четверг председатель Федрезерва Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. В пятницу Мичиганский университет опубликует рассчитываемый им индекс доверия потребителей к экономике США за июнь, в котором также учитываются инфляционные ожидания населения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

"Инвесторы будут искать какие-либо намеки на серьезность намерения Пауэлла еще раз повысить ставку на 0,75 процентного пункта", - полагает президент Farr, Miller & Washington Майкл Фарр.

"Рынки будут следить за окончательными данными об инфляционных ожиданиях потребителей в исследовании Мичиганского университета. Они хотят увидеть, насколько агрессивной должна быть ФРС, - отмечает старший инвестиционный аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хаворт. - Если ожидания перестанут усиливаться, рынки могут воспринять это как то, что политика ФРС начала работать".

Цена акций Kellogg Co. выросла за день на 2% на новости о разделении бизнеса на три независимые компании. Подразделения по выпуску сухих завтраков и продуктов на основе растительного белка, охватывающие рынки США, Канады и стран Карибского бассейна, будут выделены в самостоятельные компании. Оставшийся бизнес, на который приходится 80% выручки, фокусируется на производстве снеков, лапши быстрого приготовления, сухих завтраков для международных рынков, а также замороженных завтраков для североамериканского рынка.

Котировки акций Lennar Corp. увеличились на 1,6%. Одна из крупнейших строительных компаний США во втором финансовом квартале (март-май) увеличила чистую прибыль на 59% и выручку на 30%, причем оба показателя превысили прогнозы рынка.

Southwestern Energy Co., работающая в сфере разведки и добычи природного газа, объявила о запуске программы обратного выкупа акций объемом $1 млрд. На этой новости бумаги компании подорожали на 2,8%.

Акции нефтепроизводителей подорожали вслед за ростом цен на нефть: Diamondback Energy - на 8,2%, Exxon Mobil - на 6,2%, Pioneer Natural Resources Co. - на 7,1%, Devon Energy - на 4,4%.

Кроме того, поднялись в цене бумаги технологических компаний, в том числе Amazon.com Inc. - на 2,3%, Microsoft Corp. - на 2,5%.

Стоимость Tesla взлетела на 9,4%. Главный исполнительный директор Илон Маск заявил, что производитель электромобилей сократит количество штатных сотрудников на 10% в следующие три месяца, но при этом будет наращивать число сотрудников с почасовой оплатой труда. Таким образом, общее число сотрудников Tesla уменьшится примерно на 3,5%.

Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, достиг соглашения о приобретении производителя энергетических батончиков Clif Bar & Co. за $2,9 млрд. Бумаги Mondelez подорожали на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 641,47 пункта (2,15%) и достиг 30530,25 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги UnitedHealth Group, подорожавшие на 6,3%, Chevron Corp. - на 4,2% и Merck & Co. - на 4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 89,95 пункта (2,45%) и составило 3764,79 пункта. Подъем продемонстрировали все одиннадцать отраслевых секторов индекса.

Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 270,95 пункта (2,51%) - до 11069,3 пункта.