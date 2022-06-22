Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Цена нефти Brent снизилась до $111,27 за баррель

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах в США, а также выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Его заявления важны для оценки перспектив американской экономики.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в среду составляет $111,27 за баррель, что на $3,38 (2,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,52 (0,5%), до $114,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,94 за баррель, что на $3,58 (3,27%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,53 (1,4%), до $109,52 за баррель.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ведомства задумались о доступе электроники из ЕАЭС на рынок госзакупок РФ

Ведомства задумались о доступе электроники из ЕАЭС на рынок госзакупок РФ

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

Ирландия заморозила связанные с РФ подсанкционные активы на 1,72 млрд евро

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Банк "Солидарность" приостановил прием вкладов в евро

Рубль завершил торги на семилетних максимумах к доллару и евро

Доллар опустился ниже 54 рублей впервые с 24 июня 2015 года

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Минфин предложил ввести налоговый вычет для импортируемого и проданного в РФ бензина

Евро опустился до 57 рублей впервые с 28 мая 2015 года

Путин поддержал Набиуллину, выступившую против досрочного раскрытия эскроу-счетов

Путин поддержал Набиуллину, выступившую против досрочного раскрытия эскроу-счетов

Tesla сократит 10% штатных сотрудников в следующие три месяца

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });