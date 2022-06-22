Президент РФ сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран", - сказал Путин в среду в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Кроме того, Путин отметил, что совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов.

"Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки". Идет расширение географии использования российской платежной системы "Мир", - добавил президент РФ.

Путин сказал, что в России принимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций и укрепление торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами.

"Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам", - заявил Путин.

Он также обратил внимание на то, что власти РФ ориентируются на стимулирование частной инициативы. "Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления", - пояснил президент.