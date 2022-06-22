Ведутся переговоры об увеличении доли китайских автомобилей и техники на рынке РФ

Также обсуждается открытие в России индийских сетевых магазинов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о переговорах по увеличению доли китайских автомобилей и техники на российском рынке.

"Активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке", - сказал Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС в среду.

Он отметил, что также расширяется российское присутствие в странах "пятёрки".

"Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии", -рассказал президент РФ.