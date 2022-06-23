Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,5%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти (Brent торгуется в районе $110 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,2-0,5%, при этом лидируют в откате бумаги ПАО "Полюс" и растут акции "Мобильных телесистем" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2361,94 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1400,07 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 53,13 рубля (-0,02 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,9%), "Магнита" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Норникеля" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,5% "префы"), Polymetal (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), акции "Роснефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,8% "префы").

Подорожали акции "МТС" (+2%, до 279,45 рубля), "Газпром нефти" (+0,6%), UC Rusal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Акционеры ПАО "МТС" на годовом собрании накануне утвердили финальные дивиденды по итогам 2021 года в размере 33,85 рубля на обыкновенную акцию, с отсечкой реестра 12 июля, сообщила компания. Совокупный объем финальных дивидендов, таким образом, составит 66,33 млрд рублей.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтральным. С одной стороны, стимулы и меры поддержки в Китае обещают стабильный экспортный рынок для российских компаний, с другой - на рынке нефти негативная динамика с возможным государственным манипулированием США. То есть один из крупнейших секторов экономики РФ может столкнуться с более низкими ценами реализации на краткосрочном горизонте. Рубль, вероятно, начнет замедлять свое укрепление на фоне активизации параллельного импорта.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, внимание инвесторов постепенно переключается с темы инфляции на тему рецессии, поскольку все больше повышается вероятность "жесткой посадки" мировой экономики в результате роста ставок.

В среду выйдет большой блок предварительных июньских данных по деловой активности (PMI) в странах Европы, Великобритании и США. Скорее всего, статданные окажутся неплохими и могут оказать рынкам локальную поддержку в течение дня. На рынке акций РФ в среду могут сохраниться покупки в финансовом секторе, что приведет к росту остальных фишек и может вернуть индекс МосБиржи к рубежу 2400 пунктов, считает Соловьев.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что в ближайшие сессии негативная динамика на мировых рынках может быть продолжена. Инвесторы продолжают оценивать возможные дальнейшие действия ведущих регуляторов в рамках ДКП и их влияние на мировую экономику. В частности, дальнейшее повышение ставки в США и сокращение баланса ФРС будет негативно сказываться на американской и, как следствие, мировой экономиках, приводя к росту стоимости фондирования, а сокращение баланса будет способствовать оттоку ликвидности с рынков. Эти факторы негативны для мировых рынков и будут вести к снижению широкого спектра рисковых активов.

Отступление нефти марки Brent ниже $110 за баррель может спровоцировать волну продаж в российских бумагах нефтегазового сектора. В этом случае индекс МосБиржи в ходе торгов может скомпенсировать рост среды, отступив в район 2340-2360 пунктов, полагает Зварич.

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,2% после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в США и приближения показателя к целевому уровню в 2%, сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. "В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл.

В настоящее время ключевая ставка по-прежнему находится на сравнительно низком уровне, и Федрезерву потребуется поднять ее выше 2,5% - то есть выше уровня, считающегося нейтральным, добавил он. Нейтральной ставкой считается такой уровень, при котором рост экономики не замедляется и не стимулируется.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены остаются под давлением продаж на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений Пауэлла; цена Brent находится почти на $1,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:00 по московскому времени составила $110,23 за баррель (-1,4% и -2,5% в среду), августовская цена WTI - $104,46 за баррель (-1,6% и -3% накануне).

Консенсуса среди аналитиков относительно перспектив спроса на нефть на данный момент нет. Так, эксперты Goldman Sachs отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв "не может печатать сырьевые товары". Citi при этом прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Официальные данные о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.