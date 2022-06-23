В РФ к 23 июня посеяли зерно на 0,6 млн га меньше прошлогоднего

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сев яровых зерновых и зернобобовых культур в РФ, по данным на 23 июня, проведен на 29,1 млн га, что на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщается в материалах Минсельхоза, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, пшеница посеяна на 12,7 млн га против 13,1 млн га годом ранее, ячмень - на 7,3 млн га против 7,4 млн га, кукуруза на зерно - на 2,9 млн га против 3 млн га. Площадь сева риса пока составляет 171,5 тыс. га против 189,7 тыс. га в прошлом году.

В то же время посевы сахарной свеклы увеличились более чем на 20 тыс. га и составили 1 млн 042,7 тыс. га (1 млн 022,1 тыс. га на аналогичную дату прошлого года).

Лен-долгунец посеян на 36,2 тыс. га против 41,9 тыс. га в прошлом году, подсолнечник – на 9,6 млн га против 9,2 млн га, рапс - на 1,7 млн га против 1,4 млн га, соя – на 3,4 млн га против 2,9 млн га соответственно.

Сельхозорганизации и фермеры посадили картофель на 290,9 тыс. га (на 277,1 тыс. га в 2021 году), посеяли овощи на 181,6 тыс. га (на 182,4 тыс. га).

В целом площадь ярового сева в этом году увеличилась до 53,3 млн га с 51,9 млн га на аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, по оценке Минсельхоза, общая посевная площадь (в том числе с учетом озимых культур) в текущем году должна увеличиться на 0,9 млн га, до 81,3 млн га.