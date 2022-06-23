Цена газа на июльской сессии на Петербургской бирже упала до минимума за год

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в июле составил 185,1 млн куб. м, что более чем в два раза больше, чем на июньской сессии (90 млн куб. м), свидетельствуют данные биржи.

Это максимальный объем реализации за последний квартал (немного больше было в апреле).

Тем не менее, это значительно меньше, чем было продано на торгах год назад, на июль 2021 года – 354 млн кубометров.

Цена газа на июльской месячной сессии снизилась по отношению к предыдущим месячным сессиям, и это несмотря на запланированную с 1 июля 3-процентную индексацию регулируемых цен (они являются бенчмарком для биржевого рынка).

Цена опустилась до минимального уровня за последние 11 месяцев – с августа 2021 года.

Объем торгов газом на СПбМТСБ сокращается год от года. За первое полугодие 2022 года, как ожидается, может быть продано менее 1,7 млрд куб. м, тогда как за весь 2021 год оборот был 6,69 млрд куб. м, а за 2020 год – 16 млрд куб. м.

ФАС неоднократно предлагала ввести нормативы продажи газа на бирже для "Газпрома" и независимых производителей, но эта инициатива до настоящего момента не доходила до принятия нормативного акта.

В среду ФАС в очередной раз напомнила о своей инициативе – принять приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов, где установлены определенные нормативы продаж бензина и дизтоплива.

"По мнению ФАС, следует установить минимальные объемы биржевых продаж природного газа для ПАО "Газпром" не менее 10% от объема поставок на внутренний рынок, для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке – не менее 3%. В дальнейшем – не менее 10% для обеих категорий поставщиков энергоресурса. Потребители природного газа, приобретая его на бирже, получают ряд преимуществ, главное из которых – возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен. Принятие приказа позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на газ, а также будет способствовать недопущению случаев установления монопольно высокой цены товара", - полагают в ведомстве.

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции к 2026 году не менее 10% природного газа от общего объема его поставок на внутренний рынок должно реализовываться на бирже, напомнили в ФАС.