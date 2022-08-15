Биржа СПбМТСБ отстранит покупателя от торгов нефтепродуктами за использование робота

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет секции "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) впервые рекомендовал бирже применить в качестве наказания временное отстранение от торгов компании-покупателя за использование роботов.

Как рассказали "Интерфаксу" участники топливного рынка, совет секции "Нефтепродукты" в конце минувшей недели вынес это решение, проанализировав деятельность на торгах в период максимальной волатильности цен на топливо в июле-августе. Нарушитель может быть отстранен от торгов на СПбМТСБ на десять рабочих дней. Название компании, в отношении которой принимается такая мера, собеседники агентства не назвали.

Представитель биржи в ответ на запрос "Интерфакса" сообщил, что совет секции "Нефтепродукты" рассматривал вопросы о нарушении Кодекса в связи с особенностями торгового поведения и соответствующие решения будут опубликованы позже, в соответствии с регламентом.

Речь идет о нарушениях Кодекса профессиональной этики участников торгов, который одобрен СПбМТСБ в 2021 году. Кодекс ввел термин "Недобросовестные торговые практики", под которыми понимаются действия участников торгов, прямо не запрещенные законодательством, но которые "противоречат устоявшимся практикам рыночного поведения". Методика, в частности, устанавливает порядок выявления фактов недобросовестного использования роботов: если заявка от робота выставляется каждую секунду, а также если такая деятельность способствует повышению цены на товар.

Ранее СПбМТСБ уже применяла меры наказания, ссылаясь на нарушение Кодекса профессиональной этики участников торгов. В основном это были предупреждения в адрес компаний, также один раз биржа отстранила от торгов на 10 рабочих дней трейдера, не исполнявшего обязательства по договорам.

Последние несколько недель торги нефтепродуктами на СПбМТСБ отличаются волатильностью. С начала июля цены на бензины росли, к началу августа достигли локальных пиков, затем резко пошли вниз, но на минувшей неделе снова демонстрировали рост. Цены на дизтопливо с начала июля постоянно то растут, то снижаются, при этом в целом находясь на высоких уровнях.