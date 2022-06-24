Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил оптимистичный настрой предыдущего дня на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживает "бычий" настрой просевшая нефть (Brent опустилась ниже $110 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1% во главе с бумагами "Газпром нефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2406,95 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1417,67 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,1%.

Доллар подрос до 53,64 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,1%), расписки OZON (+1%), бумаги АФК "Система" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,4% "префы"), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,1%), "Магнита" (-0,8%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Акционеры "Русала" на годовом собрании 23 июня проголосовали против выплаты дивидендов за 2021 год, говорится в сообщении компании.

Прогнозы аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу довольно позитивный: нефть пытается возобновить рост, рынки Азии торгуются в "плюсе", а Народный банк Китая не забывает про локальные стимулы. В Германии заговорили о росте рисков остановки целых отраслей из-за дефицита российского газа. На этом фоне можно ожидать консолидации или роста российского рынка, хотя желающих зафиксировать прибыль от подъема акций застройщиков и банков будет достаточно много. Рубль, вероятно, останется вблизи значений предыдущего дня.

По оценке главного аналитика финансовой платформы "Банки.ру" Богдана Зварича, российские инвесторы на текущей неделе игнорируют продолжение коррекционного снижения рынка энергоносителей, которое привело к отступлению нефти марки Brent в район $110 за баррель. В сложившихся обстоятельствах утром в пятницу покупки в российских акциях могут сохраниться, что позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 2400 пунктов. При этом он сделает еще один шаг к верхней границе консолидации в виде сходящегося треугольника, которая проходит в районе 2440 пунктов. Выход из данной консолидации укажет направление дальнейшего среднесрочного движения российского рынка.

Локальное восстановление на рынке акций США вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным "коротким" позициям в отсутствие новых сигналов от ФРС, которые могли бы изменить ожидания инвесторов относительно траектории ключевой ставки. В случае появления сигналов от представителей ФРС о возможности более активного ужесточения ДКП продажи могут вернуться, нивелировать текущее восстановление и увести основные индексы на новые локальные минимумы. Ближайшей целью снижения индекса S&P 500 продолжает выступать отметка 3400 пунктов, полагает Зварич.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также ожидает закрепления индекса МосБиржи выше уровня 2400 пунктов. В отсутствие негативных новостей покупки в финансовом секторе могут сохраниться, что приведет к сохранению восходящей динамики рынка акций РФ в течение дня.

В мире

В США индексы акций в четверг выросли на 0,6-1,6% во главе с Nasdaq после второго выступления главы Федрезерва Пауэлла в Конгрессе.

В своей речи в четверг Пауэлл заявил, что усилия регулятора по сдерживанию инфляции необязательно вызовут слабость на рынке труда США, однако есть риск, что безработица в стране может вырасти с текущего уровня. Днем ранее, в среду, Пауэлл признал наличие рисков начала рецессии в экономике США из-за политики увеличения процентных ставок, однако отметил, что эти риски "в настоящее время не особенно повышенные".

Пауэлл добавил также, что Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств замедления инфляции в стране и приближения показателя к целевому уровню в 2%

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Инфляция в Японии в годовом выражении составила 2,5% в мае, не изменившись по сравнению с апрельским значением, ставшим максимальным за семь с половиной лет, и совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, показали официальные статистические данные. Рост потребительских цен был отмечен девятый месяц подряд.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются под давлением продаж после падения накануне; цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $109,87 за баррель (-0,2% и -1,5% в четверг), августовская цена WTI - $104,26 за баррель (-0,01% и -1,8% накануне).

Эксперты связывают спад на нефтяном рынке с беспокойством инвесторов по поводу нависших рисков рецессии.

Минэнерго США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 МСК.