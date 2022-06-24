Toyota и Suzuki будут производить гибридные внедорожники для Индии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Японские автопроизводители Toyota Motor и Suzuki Motor будут производить гибридные внедорожники (sport utility vehicle, SUV) для рынка Индии.

Как сообщается в пресс-релизе двух компаний, они начнут совместное производство гибридного автомобиля, разработанного Suzuki на заводе Toyota Kirloskar Motor Pvt., с августа.

Компании затем намерены расширить поставки и на другие страны мира, включая страны Африки.

Соглашение о сотрудничестве на международной арене между Toyota и Suzuki было подписано в 2017 году.

Котировки акций Toyota на торгах в Японии в пятницу снизились на 0,7%. Бумаги Suzuki подорожали на 2,6%.