Президент РФ заявил об искусственной истерии вокруг вывоза украинского зерна

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Истерика вокруг вывоза зерна с Украины через черноморские порты раздувается искусственно, Россия готова обеспечить свободный проход судов с зерном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, через черноморские порты", - сказал Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс" в формате видеоконференции, в которой участвуют руководители ряда приглашенных государств.

Он вновь обратил внимание на то, что это зерно глобально не решает вопросов на мировом рынке зерна. "Но дело-то даже не в этом. Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал глава государства.

Путин добавил: "Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних".

Президент РФ подчеркнул, что Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. "И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - сказал Путин.