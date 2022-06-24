Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Президент РФ заявил об искусственной истерии вокруг вывоза украинского зерна

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Истерика вокруг вывоза зерна с Украины через черноморские порты раздувается искусственно, Россия готова обеспечить свободный проход судов с зерном, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, через черноморские порты", - сказал Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс" в формате видеоконференции, в которой участвуют руководители ряда приглашенных государств.

Он вновь обратил внимание на то, что это зерно глобально не решает вопросов на мировом рынке зерна. "Но дело-то даже не в этом. Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал глава государства.

Путин добавил: "Более того, у нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного - конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних".

Президент РФ подчеркнул, что Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. "И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции", - сказал Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Падение биткойна привело к обвалу акций компаний-майнеров

Падение биткойна привело к обвалу акций компаний-майнеров

"Тинькофф инвестиции" вводят комиссию по счетам в долларах, евро и фунтах в 1% в месяц

Суд 22 июля проверит обоснованность заявления "дочки" Google в РФ о своем банкротстве

Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других финорганизаций через их сервисы

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });