Мосбиржа с 27 июня прекратит торги акциями биржевого фонда FinEx

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 27 июня исключает из котировального списка акции биржевого инвестиционного фонда ФинЭкс российских ликвидных еврооблигаций (FXRB) и прекращает торги ими в связи с тем, что стоимость чистых активов фонда снизилась до нуля, сообщается в информации торговой площадки.

В начале июня компания FinEx ETF сообщила, что фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит существование, инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу.

Основным источником дивидендов в фонде FXRD выступала форвардная премия в паре RUB/USD (дополнительная доходность за счет положительной разницы между рублевыми и долларовыми ставками). Дивиденды выплачивались раз в полгода исходя из среднего уровня ключевой ставки ЦБ РФ за шесть месяцев до момента объявления дивидендов. К переменной ставке добавлялись 150 базисных пунктов (1,5 процентного пункта) премии, отражающей спред между средней доходностью бумаг в составе портфеля облигаций и безрисковой долларовой ставкой. В феврале 2022 года инвесторы получили дивиденд в размере 7,3% годовых.

Однако после потери возможности получать форвардную премию от хеджирования фонд FXRD был вынужден приостановить выплату дивидендов.

После трансформации фонда в валютный (из-за потери возможности получать форвардную премию от хеджирования) фонд приостановил выплату дивидендов.

Компания связывала сильное падение стоимости активов ранее захеджированных классов акций с рыночными факторами – ужесточением монетарной политики США, негативным инвестиционным фоном на мировых рынках и волатильностью курса рубля.

По ее сообщению, как и для других фондов с хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. Курс доллара во время вынужденной остановки валютного хеджа в начале марта на внешнем рынке приближался к отметке 158 рублей за доллар. Для фондов с хеджем стремительное обесценение рубля привело к убыткам по хеджу и потребовало продажи значительного объема валютных активов для их покрытия.

Что такое хедж

Хедж – это страховка от изменения курса доллара к рублю. Для защиты долларовая стоимость и доходность базового актива фонда автоматически переводится в рубли по заранее оговоренному курсу между FinEx и администратором фондов. По договору валютного свопа участники операции компенсируют друг другу колебания рублевого курса для определенной суммы в долларах, как бы "замораживая" курс на определенный период. Если доллар дешевеет, банк должен доплатить фонду разницу между реальным курсом и курсом свопа. Если доллар дорожает, то фонд должен выплатить разницу банку, что и произошло в начале марта.

Оставшиеся в фонде активы, номинированные в валюте, с тех пор потеряли часть своей рублевой стоимости в результате укрепления рубля, которое последовало за принятием Банком России пакета мер по контролю за движением капитала.

Международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать. В этих условиях инвестиционный менеджер был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. Таким образом, в портфеле FXRB не осталось базовых активов.

Биржевые инвестиционные фонды FinEx управляются компанией FinEx ETF Ltd, специализирующейся на биржевых инвестиционных фондах (exchange traded funds, ETF) и полностью принадлежащей инвестиционной группе FinExGroup, которая предлагает инвестиционные продукты с активными и пассивными инвестиционными стратегиями. Паи ETF торгуются на "Московской бирже" с 2013 года. Биржа приостановила торги акциями фондов FinEx после решения совета директоров управляющей компании о приостановке определения стоимости чистых активов фонда, выпуска, выкупа, обмена акций и выплат денежных поступлений от выкупа начиная с 1 марта.