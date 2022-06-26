Джонсон на саммите G7 подчеркнет недопустимость ослабления поддержки Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Борис Джонсон на открывающемся в воскресенье саммите G7 выступит с заявлением, что Запад не должен ослаблять помощь Украине, сообщает офис премьер-министра.

"Любой признак усталости или колебания в поддержке Западом Украины сыграет непосредственно на руку России, скажет премьер-министр мировым лидерам", - говорится в распространенном пресс-релизе.

В нем отмечается, что Джонсон подчеркнет важность сохранения поддержки "в долгосрочной перспективе", чтобы действия России "не стали нормой в глазах всего мира".

"Украина может победить, и она победит. Но для этого им нужна наша поддержка. Сейчас не время отказываться от Украины", - приводит офис отрывки из выступления Джонсона.

"Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность - это наша безопасность, а их свобода - это наша свобода", - добавит премьер-министр.

В сообщении отмечается, что в ходе поездки Джонсона в Киев президент Украины Владимир Зеленский заявил ему о необходимости дополнительной помощи, включая финансовую поддержку.

"Украинское правительство опасается, что к осени у него может закончиться финансирование, если ему не будет оказана срочная финансовая помощь. Чтобы помочь с этой насущной потребностью, Великобритания готова предоставить еще $525 млн в качестве гарантий для кредитования Всемирным банком в конце этого года", - говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом новых гарантий, общая сумма финансовой поддержки Украины со стороны Великобритании вырастет до $1,5 млрд, а совокупная экономическая и гуманитарная поддержка составит в текущем году $ 1,8 млрд, добавили в офисе британского премьера.