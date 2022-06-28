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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

Veon в I квартале отразил обесценение бизнеса в РФ в $0,449 млрд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd отразил по итогам I квартала 2022 года обесценение бизнеса в России в объеме $449 млн, говорится в сообщении компании.

Обесценение является неденежным и обусловлено в основном более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет применяться для будущих денежных потоков по отношению к операциям в России, объясняет компания.

В апреле Veon сообщал, что выручка ПАО "Вымпелком" (входит в телеком-холдинг и работает под торговой маркой "Билайн") в I квартале 2022 года составила 72,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 5,6%.

Показатель EBITDA российской компании увеличился на 2,8% - до 27,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 38,2% против 39,2% в I квартале 2021 года.

Veon Россия
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