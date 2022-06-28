Глава Exxon cпрогнозировал дальнейший рост цен на нефть

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Усилия по сокращению выбросов парниковых газов за счет снижения добычи нефти и газа, предпринятые прежде, чем был решен вопрос их замещения, приведут к дальнейшему росту цен на топливо, сказал глава американской компании Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс.

"Как говорится, лучшее лекарство от высоких цен – это высокие цены. И думаю, что именно это мы и увидим. Вопрос в том, как высоко в конечном счете поднимутся цены", - сказал Вудс в интервью Financial Times на полях мероприятия в Брюсселе.

По его мнению, правительства стран мира не только не смогли решить "ту часть уравнения, которая касается спроса", но и не предоставили "хороший набор альтернативных решений для надежного и доступного удовлетворения потребностей потребителей".

Exxon в отличие от своих европейских конкурентов выступает против введения жестких целей сокращения выбросов и добычи углеводородов. Компания настаивает, что сначала нужно развить технологии альтернативной энергетики, иначе это вызовет резкий рост цен на энергоносители.

Тем не менее, компания снизила капзатраты на нефтедобычу до $20-25 млрд в год до 2027 года, тогда как три года назад Exxon рассчитывала инвестировать ежегодно не менее $30 млрд.

Вудс предупредил, что сейчас строится меньше новых нефтегазовых проектов, чем прежде, поскольку компании обеспокоены по поводу долгосрочного спроса на свою продукцию. Кроме того, сланцевые месторождения в США "не так производительны, как раньше", что только усугубляет дефицит предложения и ведет к росту цен, добавил он.