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Падение цен на зерно ускорилось во всех регионах РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на зерно, начавшееся после старта уборочной кампании, на минувшей неделе ускорилось во всех регионах РФ. Это следует из мониторинга компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

"На прошедшей неделе продолжилось активное падение цен на все зерновые товары, теперь этот процесс охватил все регионы России", - сообщают эксперты.

Так, пшеница 3 класса (EXW европейская Россия) больше всего подешевела в Сибири - на 480 рублей, до 16 300 рублей за тонну. В Черноземье цены снизились на 465 рублей, до 15 780 рублей, на юге и в Поволжье - на 400-435 рублей, до 16 017 и 15 788 рублей за тонну соответственно, в центре и на Урале - на 335-365 рублей, до 15 850 и 17 717 рублей соответственно.

Цены на пшеницу 4 класса падали быстрее. На юге они снизились на 735 рублей, до 15 317 рублей, в центре и Черноземье - на 520-535 рублей, до 15 483 и 15 370 рублей соответственно, в Поволжье - на 425 рублей, до 15 388 рублей, на Урале и в Сибири - на 300-335 рублей, до 17 267 и 15 667 рублей соответственно.

Цены на пшеницу 5 класса больше всего снизились в центре - на 615 рублей, до 14 967 рублей. В Поволжье падение составило 550 рублей, до 14 713 рублей, на юге - 535 рублей, до 15 000 рублей, в Черноземье - на 410 рублей, до 14 990 рублей, на Урале - на 265 рублей, до 16 833 рублей, в Сибири - на 165 рублей, до 15 000 рублей за тонну.

Ячмень сильнее всего подешевел на юге - на 735 рублей, до 13 617 рублей за тонну, и в Сибири - на 615 рублей, до 13 833 рублей за тонну.

Динамика цен на рожь была менее заметной. Лишь в Черноземье цены снизились на 410 рублей, до 14 900 рублей. В остальных регионах падение было незначительным.

Цены на кукурузу больше всего снизились на юге - на 665 рублей, до 14 600 рублей за тонну. В Поволжье падение составило 435 рублей, до 14 433 рублей, в Черноземье - на 300 рублей, до 14 390 рублей, в центре - на 185 рублей, до 14 250 рублей за тонну.

Лидером по падению цен на рынке зерновых и зернобобовых культур остается горох. За неделю цены на него в центре и Черноземье рухнули на 2 400 рублей за тонну, на юге - на 700 рублей, в Поволжье - на 665 рублей.

ПроЗерно
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