Гидрометцентр счел погоду в этом году благоприятной для посевов сельхозкультур

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Погодные условия в этом году благоприятствуют развитию посевов сельхозкультур и подтверждают высокий прогноз сбора урожая зерна в РФ, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на брифинге в пятницу.

"Агрометеорологические условия для культур - и озимых, и яровых - в этом году благоприятные. Озимые хорошо перенесли зиму, было очень мало площадей с поврежденными озимыми и невзошедшими. Очень комфортная зима, снега было много практически во всех земледельческих регионах, и поэтому так называемая продуктивная влага, то есть влага в верхнем метровом слое почвы, хорошая. А это очень важный элемент", - сказал он.

По его словам, положительное влияние оказал и холодный май. "Многие жители европейской территории, конечно, были недовольны этим обстоятельством, а вот с точки зрения агрометеорологов это неплохая ситуация: влага, которая после инфильтрации снега накапливается в почве, не тратится. Поэтому ни в мае, ни в июне на европейской территории России засушливых условий нет. Поэтому урожай озимых хороший будет, все условия агрометеорологические хорошие", - сказал он.

"Еще напомню: если не было засухи в июне, то дальше уже июльская засуха, даже если она будет, и августовская, - они не столь опасны для озимых и яровых. Уже начинается уборка, и поэтому отсутствие дождей даже благоприятно сказывается. Поэтому, повторяю: виды на урожай хорошие, как раньше говорили: "Будем с хлебом", - заключил он.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн против 121,4 млн тонн в 2021 году.