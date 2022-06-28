Макрон осудил получателей сверхприбылей за счет кризиса на Украине

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил отдельных производителей нефти и газа, которые, пользуясь геополитическим кризисом вокруг Украины, получают сверхприбыли. Он заявил об этом после завершения саммита "Большой семерки".

"Потому что по причине этого кризиса мировые рынки просто взлетели. Есть ли оправдание в реальном производстве тому, чтобы цены так подскочили? Нет", - заявил президент и добавил, что так больше продолжаться не должно.

"Перед нами мировой рынок, который терпит то, что наши системы и рынки разрегулированы по причине войны, что есть люди, которые спекулируют на войне, и у нас сегодня есть люди, которые делают на войне большие деньги. Таких называют "наживающимися на войне"", - отметил он.

Макрону не понятно, как можно долго соглашаться с тем, что деньги налогоплательщиков идут на то, чтобы облегчить жизнь семей во время конфликта, тогда как рядом существуют люди, обогащающиеся за счет этой ситуации. Он высказал мнение, что проблему пора "урегулировать скоординированным образом между странами с развитыми экономиками".

Иначе, полагает он, это создаст политическую проблему, которую избирателям нельзя будет объяснить нормальными словами.

Макрон подтвердил, что участники саммита рассмотрели предложение ввести потолок цен на российскую нефть и газ, чтобы ограничить доходы России от поставок энергоносителей в условиях роста цен. По его словам, на основе состоявшихся политических дискуссий на саммите G7 должна начаться техническая проработка этих предложений.