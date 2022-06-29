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Brent торгуется у $117 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно меняются утром в среду после быстрого роста днем ранее на опасениях о предложении топлива на мировом рынке.

К 8:14 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,9 (0,76%), до $117,08 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $2,89 (2,5%), до $117,98 за баррель, обновив максимум почти за две недели.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,59 (0,53%), до $111,17 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,19 (2%), до $111,76 за баррель.

28 июня министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сказал своему коллеге из США Джо Байдену, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тысяч баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

"С учетом ограниченных свободных мощностей, Саудовская Аравия, как мы полагаем, будет осторожно подходить к увеличению поставок и будет делать это постепенно вместо того, чтобы просто единовременно выбросить все эти баррели и столкнуться с риском потерять контроль над рынком, - сказала аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт. - Возможно, Саудовская Аравия решит компенсировать отстающую от целевых показателей добычу в таких странах, как Ангола и Нигерия, чтобы оставаться в широких рамках соглашения, которое будет действовать до декабря".

Также трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.

Brent WTI ОАЭ Саудовская Аравия Сухейль аль-Мазруи США Минэнерго
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