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Brent торгуется у $115,7 за баррель

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны утром в четверг, но завершают неделю снижением впервые с ноября.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, оказывали давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

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В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 по московскому времени. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает Bloomberg.

"Я не ожидают никаких сюрпризов от ОПЕК+, - говорит аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Я думаю, это будет очень быстрое заседание".

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,56 (0,48%), до $115,7 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $1,72 (1,5%), до $116,26 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов 30 июня. Более активно торгуемые сентябрьские контракты выросли в цене на $0,13 (0,11%), до $112,57 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,13 (0,12%), до $109,91 за баррель. В среду контракт подешевевл на $1,98 (1,8%), до $109,78 за баррель.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
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