Непротивление казне согласием. Репортаж

Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Налоговый контроль сместился на уровень предпроверочного анализа, констатировали на одной из сессий участники X Петербургского международного юридического форума.

Юристы-консультанты, представители науки и сотрудник Конституционного суда РФ сетовали, что эта процедура никак не зафиксирована законодательно и вытекающие из такого положения вещей проблемы необходимо устранить. Но представитель Федеральной налоговой службы был против и встретил поддержку крупного бизнеса, которому хочется гибкости.

Искусство побуждения

В последние годы у российских налогоплательщиков не так велик риск столкнуться с выездной налоговой проверкой. "По итогам 2021 года у нас проведено 8100 выездных проверок... Это одна проверка налогоплательщика из тысячи", - говорил заместитель начальника контрольного управления ФНС Константин Новоселов.

Способствовал этому ряд факторов. Еще в 2007 году служба ввела риск-ориентированный подход при осуществлении контрольной деятельности, а развитие аналитических систем позволило инспекторам быстрее находить нарушения. К примеру, внедрение в 2015 году системы АСКД-2 позволило инспекциям быстро находить те звенья в цепи сделок, где казна лишалась поступлений от НДС из-за того, что один из участников - фирма-"однодневка".

"Заявленный тренд привел к тому, что основные налоговые поступления по итогам контрольных мероприятий налоговых органов попадают в бюджет не по результатам выездных или камеральных проверок, а по результатам так называемого предварительного анализа, побудительных мероприятий", - говорила партнер юркомпании "Пепеляев групп" Ксения Литвинова.

Большинство предпочитает добровольно уточнить свои налоговые обязательства, констатировал Новоселов. По его словам, по итогам 2021 года соотношение поступлений в бюджет по результатам налоговых проверок и добровольного уточнения обязательств в пользу последнего. 52% платежей проведено в добровольном порядке, в то время как в 2015-2016 годах таких было всего лишь 5-10%, привел Новоселов статистику.

Регламентировать нельзя сохранить

Литвинова считает, что оценить механизм предварительного анализа однозначно нельзя. С одной стороны, налогоплательщик действительно может уточить свои обязательства перед бюджетом и доплатить в казну без штрафов и пени. С другой стороны - такой анализ никак не регламентирован ни по срокам, ни по процедуре, ни по результату. В итоге бизнес все равно может столкнуться с назначением выездной налоговой проверки.

И без перегибов не обходится, говорила Литвинова и в качестве примера привела историю, когда налогоплательщику на уровне предпроверочного анализа назвали один размер претензий, а после выездной налоговой проверки сократили его втрое.

Такой анализ превращается в самостоятельный инструмент, сочетающий разные контрольные мероприятия: истребование документов, вызов налогоплательщика в инспекцию и т.д. "Серия контрольных мероприятий - это уже проверка, поэтому она должна быть особым образом регламентирована", - говорила профессор кафедры административного и финансового права Санкт-Петербургского госуниверситета Оксана Ногина.

С ней соглашался начальник управления конституционных основ публичного права Конституционного суда РФ Евгений Тарибо. "Очевидно, что проблема предпроверочного анализа должна быть урегулирована на законодательном уровне", - заявил он. При этом, по его словам, должны учитываться правовые позиции КС РФ. В апреле 2022 года он разъяснил, что Налоговый кодекс не позволяет инспекциям истребовать документы, если их нельзя связать с теми или иными сделками. "Налоговый орган, требующий представить <...> значительное количество документов (большой объем информации), должен быть готов аргументированно пояснить вышестоящему налоговому органу или в суде все вопросы, возникающие в связи с названными обстоятельствами", - говорится в определении КС РФ.

А пока, в отсутствие регулирования, по его словам, "суды не имеют четкой опоры на законодательство, чтобы давать оценки таким мероприятиям, гарантируя права налогоплательщиков", констатировал Тарибо. По его словам, иногда суды признают недействительными требования налогового органа, если запрошенные документы никак не относятся к конкретной сделке, но "это скорее исключение из правила".

Новоселов из ФНС однако с этим согласен не был. "У нас все мероприятия контроля осуществляются в строгом соответствии с НК РФ. Безусловно, они могут быть разбросаны в разных статьях", - говорил он.

Новоселов получил поддержку от руководителя по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками налогового департамента "Норильского никеля" Светланы Павленко.

"Мы формализации такой процедуры боимся. Потому что мы боимся, что это превратится в еще одну форму контроля", - объяснила она. В результате, по ее словам, исчезнет гибкость во взаимодействии с налоговым органом.

Вопрос без ответа

Приглашение в налоговый орган - это не что иное, как информирование налогоплательщика о тех рисках, которые выявлены в его деятельности, настаивал Новоселов. По его словам, такие беседы не обязывают налогоплательщика к совершению каких-либо действий.

"Бизнес сам выбирает вот такой по сути бесконфликтный способ решения налогового сбора, потому что проверка, если она будет назначена, она неизбежно повлечет за собой по факту предъявление, в том числе, финансовых или штрафных санкций за нарушение налогового законодательства", - заключил он.

Порой налогоплательщик предпочитает сразу платить, а не спорить, даже если не согласен, рассказывали другие участники сессии. Бизнесу нужна определенность, объяснял такое поведение партнер компании "Б1" Алексей Нестеренко: налоговые проверки, оформление их результатов и последующее оспаривание может длиться годами.

Литвинова спросила Новоселова, искренне ли считает ФНС, что бизнес добровольно соглашается доплатить в бюджет после "информирования". Он оставил этот вопрос без ответа.