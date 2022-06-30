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S&P 500 снизился третий день подряд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом Standard & Poor's 500 снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Американская экономика в январе-марте упала на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что теперь стало "разумным учитывать риск того, что в этом году экономика США и/или мировая экономика скатится в рецессию". Всего неделю назад банк представил прогноз по глобальным рынкам, в котором говорилось об отсутствии угрозы рецессии в этом году, отмечает MarketWatch.

"Растущая обеспокоенность из-за постоянных инфляционных потрясений в сочетании с новостями о более агрессивной политике ФРС и ухудшением настроений существенно изменили наши взгляды на рост экономики во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении банка.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

Котировки акций Bed Bath & Beyond в среду рухнули на 23,6%. Торговая сеть получила скорректированный убыток в первом квартале 2022 фингода больше, чем ожидалось, и объявила об отставке главного исполнительного директора Марка Триттона.

ADR китайского производителя электромобилей NIO на Нью-йоркской фондовой бирже подешевели на 2,2%. Исследовательская компания Grizzly Research LLC опубликовала отчет, в котором говорится, что автопроизводитель играет в "бухгалтерские игры, чтобы завысить выручку и маржу чистой прибыли и достичь целевых показателей". В свою очередь NIO сообщила, что доклад "является необоснованным и содержит многочисленные неточности, ничем не подкрепленные предположения и вводящие в заблуждение выводы".

Акции Omnicell Inc., работающей в сфере здравоохранения, будут включены 5 июля в расчет фондового индекса S&P MidCap 400. С 6 июля в этот индекс войдут бумаги нефтегазовой компании Southwestern Energy Co.. Цена акций Omnicell упала на 4,1%, Southwestern Energy - на 9%.

Между тем стоимость производителя продуктов питания General Mills Inc. подскочила на 6,4% благодаря сильной квартальной отчетности. Кроме того, компания объявила о повышении размера дивидендов.

Сооснователь и глава фотохостинга Pinterest Inc. Бен Сильберман ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании. На этой новости бумаги компании выросли в цене на 1,3%.

Китайский производитель электромобилей Li Auto объявил о том, что планирует привлечь $2 млрд за счет размещения новых бумаг на бирже Nasdaq. ADR компании подорожали на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 82,32 пункта (0,27%) и достиг 31029,31 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги McDonald's Corp., подорожавшие на 2% и Microsoft Corp. - на 1,5%.

В то же время значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 2,72 пункта (0,07%) и составило 3818,83 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 3,65 пункта (0,03%) - до 11177,89 пункта.

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