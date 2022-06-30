Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Нефтяная дипломатия времен тотальной неопределенности. Обзор

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК, созданная с целью регулирования нефтяного рынка, стоит перед нелегкой задачей: санкции, объявленные в отношении партнера по коалиции ОПЕК+, России, могут снизить ее нефтедобычу, тем самым установив "моральные" ограничения на добычу самого альянса.

С другой стороны, партнер Саудовской Аравии - США, чьи собственные возможности и желание наращивать производство ограничены, убеждает ОПЕК увеличить нефтедобычу на фоне высоких цен.

Свободные мощности картеля находятся на уровне 3,8 млн баррелей в сутки, что соответствует 4% текущего мирового спроса. Аналитики полагают, что ОПЕК, вероятно, примет решение наращивать добычу после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, но отмечают, что нужно иметь мощности про запас, чтобы реагировать на недостаток предложения в случае катаклизмов.

Издержки декарбонизации

На сегодняшний день в ОПЕК констатируют тяжелую ситуацию на рынке нефти и еще более тяжелую - на рынке нефтепродуктов ввиду закрытия или конвертации в последние годы почти 4 млн б/с мощностей по переработке, следует из отчета экономической комиссии совета картеля, с которым ознакомился "Интерфакс". Цены на нефть существенно выросли еще в прошлом году на фоне недоинвестирования в отрасль: западные страны фактически запрещали своим банкам финансировать проекты по извлечению ископаемых топлив на фоне декарбонизации, провозглашенной Парижским соглашением, а нефтегазовые мэйджоры объявили об планах сокращения инвестиций в нефтяные проекты.

Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ, фактически эксклюзивных держателей свободных добывающих мощностей, осенью прошлого года с трибун обвиняли развитые страны: сначала вы запрещали нам инвестировать в развитие добычи, а теперь требуете ее увеличить.

Российский вице-премьер Александр Новак в ходе Петербургского экономического форума подкинул новую "задачку": "Здесь еще в чем есть нюанс? В том, что спрос продолжит расти, и то восстановление, которое произошло, это лишь восстановление допандемийного уровня до 2020 года".

По его словам, на сегодня свободные добычные мощности по нефти в мире составляют 3,5-4 млн б/с вместе с российскими, но в ближайшие годы спрос на нефть может вырасти еще на 5 млн б/с, и свободных мощностей под этот спрос на сегодня нет.

Недавно ОПЕК+ чуть повысила свои целевые уровни добычи - примерно на 200 тыс. б/с, но по факту производство все равно будет меньше из-за санкций на российскую нефть, а также проблем с добычей в ряде стран ОПЕК. По состоянию на май ОПЕК+ отстает от плановых уровней добычи нефти на 2,7 млн б/с при уровне спроса на нефть около 100 млн б/с.

Про запас

По мнению аналитиков MUFG Bank, ускорение добычи ОПЕК+ как механизм сдерживания цен на нефть, скорее всего, приведет к обратным результатам. "(Свободные) мощности значат гораздо больше (для рынка - ИФ), чем добычные квоты ОПЕК+, и сейчас мы находимся на пороге, когда небольшое временное прерывание поставок может вызвать ассиметричный риск повышения цены", - говорится в их обзоре.

"Опыт 2004 года свидетельствует о беспокойстве рынков по поводу нехватки свободных мощностей. В 2004 году исчерпание резервных мощностей вызвало значительный рост долгосрочных цен на нефть - с $25 до $65 за баррель. Тогда всплеск долгосрочных цен привел к ослаблению спроса, что позволило увеличить запасы", - отмечают аналитики.

Руководитель направления "Климатическая политика и декарбонизация" центра энергетики школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко согласна, что "растущий спрос, ограничения на экспорт российской нефти, а главное, любые форс-мажорные ситуации (от забастовки в Норвегии до уже ставших привычными регулярных ограничений экспорта и добычи в Ливии), ограничивающие объемы предложения нефти на рынке, действительно могут взвинтить цены на нефть".

Рональд Смит, старший аналитик BCS Global Markets, сказал "Интерфаксу", что увеличение добычи с 80% до 81% мощности снизит цены на нефть, но увеличение с 98% до 99% может их даже увеличить: рынок начнет беспокоиться, что спрос в скором времени превысит способность поставщиков удовлетворять его. "Лучший способ снизить цены - увеличить производственные мощности, сохраняя достаточные запасы в хранилищах для непредвиденных целей", - резюмировал он.

"Я в целом согласен с развертыванием избыточных мощностей ОПЕК+. Это, вероятно, приведет к снижению текущих цен на нефть, но повысит цены на фьючерсы. Также обратите внимание на быстрое сокращение стратегического нефтяного резерва США. Администрация Байдена продает 1 млн б/с в рамках программы, которая продлится до ноябрьских промежуточных выборов. В результате SPR достиг уровней, невиданных за последние 20 лет. К моменту завершения программы в конце ноября объем хранилища будет на самом низком уровне с середины 1980-х годов. Я уверен, что нефтяной рынок учитывает это при установлении фьючерсных цен", - сказал Смит.

Впрочем, ряд аналитиков полагают, что главным фактором влияния на цену все-таки остается соотношение спроса и предложения.

"Если страны ОПЕК максимизируют добычу, нефть будет дорожать только в случае новых или повторяющихся перебоев с поставками, либо если за счет прироста добычи предложение не превысит спрос (при условии дальнейшего стремительного повышения спроса, что маловероятно)", - считает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Старший аналитик ИБ "Синара" Кирилл Бахтин также полагает, что "предложение нефти, а точнее ее соотношение со спросом - первостепенный фактор, характеризующий нефтяной рынок по сравнению с размером свободных мощностей".

Однако Бахтин заметил, что "по сравнению с апрелем, мировое потребление нефти может вырасти на 3,6 млн б/с (оценка МЭА), однако по состоянию на май 2022 года мы оцениваем объем свободных мощностей в 2,5 млн б/с, что меньше потенциально возможного сезонного скачка спроса". "Ограниченность предложения как раз и будет оказывать повышательное давление на нефтяные цены в ближайшие месяцы", - сказал аналитик.

По оценке МЭА, к началу сентября свободные мощности Саудовской Аравии составят 1,2 млн б/с и еще почти 1 млн б/с - у ОАЭ. В целом же мощности ОПЕК+ (исключая Иран и Россию) к IV кварталу 2022 года МЭА оценивает в 2,6 млн б/с, что "увеличит волатильность на рынке".

Эффективные резервные мощности, находящиеся в распоряжении ОПЕК+, могут упасть в следующем году до самого низкого уровня в новейшей истории, если Саудовская Аравия и ОАЭ решат сбалансировать мировой рынок, считает МЭА.

Что касается производителей, не входящих в ОПЕК, которые являются частью альянса ОПЕК+, рост мощностей в значительной степени остановился, за исключением Казахстана, где можно получить ускорение за счет расширения месторождений Тенгиз и Кашаган.

Совпадают ли желания с возможностями?

Вопрос о наращивании нефтедобычи странами ОПЕК остается неопределенным: с одной стороны, картель состоит в соглашении с Россией, с другой - имеет партнерские отношения с США. Эти отношения, правда, были серьезно подпорчены убийством в 2018 году журналиста Washington Post саудовского происхождения. Но, по всей видимости, этот барьер каким-то образом удалось устранить, и 15-16 июля Байден в ходе поездки на Ближний Восток посетит Саудовскую Аравию.

"Наш базовый сценарий предполагает, что консенсус будет найден, и страны ОПЕК предпочтут избежать дальнейшего повышения цен и нежелательного для себя падения спроса, в том числе с перспективой глобальной рецессии. Для этого они продолжат максимизировать добычу, о чём будет объявлено в конце июля-начале августа. Первая реакция рынка будет негативной, и цены, вероятно, скорректируются на $5-7/барр., так как большинство участников рынка будут ожидать дальнейшего прироста добычи (потенциал которого есть на бумаге), а динамику цен в IV квартале 2022 года определит уже фактическое решение - увеличивать дальше добычу или нет", - говорит Шейбе.

С учетом текущих квот Саудовская Аравия к сентябрю достигнет добычи в 11 млн б/с, при том, что ее мощности пока составляют 12 млн б/с. Россия же, имеющая одинаковые квоты с саудитами, в мае добывала 9,3 млн б/с (без учета конденсата), отставая от разрешенного сделкой ОПЕК+ уровня на 1,3 млн б/с.

Вопрос сдерживания партнера по ОПЕК+ в таких условиях становится актуальным. Однако министр энергетики Саудовской Аравии встретился с Новаком на Петербургском экономическом форуме, что, по словам российского вице-премьера, подтверждает намерение королевства продолжать взаимодействие с Россией на нефтяном рынке.

"В сегодняшних условиях неопределенности важно продолжать совместную работу, чтобы мы не получили коллапса на рынке по аналогии того, что мог случиться в начале 2020 года", - сообщил Новак, отметив, что решение о продлении сделки ОПЕК+, которая истекает в конце 2022 года, будет приниматься ближе к этому сроку.

Впрочем, принятые в мае 2020 года ограничения по добыче формально будут исчерпаны к сентябрю, и не исключено, что страны ОПЕК, имеющие возможности увеличивать добычу, смогут сделать это чуть быстрее, например формально взяв на себя чужие квоты (сейчас ОПЕК в целом отстает от своего разрешенного уровня на 1 млн б/с). Но об этом, вероятно, придется договариваться с Россией, ведь сделка продолжает действовать.

ОАЭ к 2030 году ставит перед собой официальную цель в 5 млн б/с с нынешних 3,5 млн б/с. "Пропускная способность в Ираке, ограниченная узкими местами в инфраструктуре, в целом останется неизменной. Багдад заявил, что экспортные мощности в Персидском заливе увеличатся примерно на 200 тыс. б/с до 3,45 млн б/с со II кв. 2022 года после завершения установки новых насосов", - написали аналитики МЭА в последнем отчете.

Новак считает, что потенциалом наращивания нефтедобычи обладают находящиеся под санкциями США Венесуэла и Иран, которые не сразу, но через какое-то время могут дать рынку до 2,5 млн б/с. Однако вопреки ожиданиям рынка переговоры о снятии санкций с Ирана на данный момент результата не принесли. Относительно Венесуэлы рынку пока тоже не стоит ждать быстрых решений: американским компаниям лишь разрешили не уходить из страны в ожидании дальнейших действий.

Между тем у Саудовской Аравии есть и свой насущный интерес в поддержании высоких цен на нефть: по сообщению источников, нефтяная саудовская госкомпания Saudi Aramco рассматривает возможность проведения IPO своего торгового подразделения на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы. В марте компания объявляла, что готова лишь к 2027 году нарастить добычу нефти до 13 млн б/с.

Во время проведения IPO самой Saudi Aramco Россия фактически помогала королевству провести образцовую сделку, поддерживая более высокие цены на нефть ограничениями нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

Попрошу делать взносы

Сами США, отмечают аналитики, хоть и говорят о планах по наращиванию нефтедобычи, не очень настроены это делать, готовясь к переходу на альтернативные источники энергии.

"Максимальный рост добычи нефти в США оценивается в 0,7 -1 млн б/с. Однако он ограничен тем, что инвесторы ожидают выплаты дивидендов от добычных компаний, а наращивание добычи будет означать дополнительные инвестиции. Также на себестоимость добычи оказал влияние рост стоимости сервисных услуг. Добыча сланцевой нефти в США в мае продолжила постепенно расти, достигнув 8,6 млн б/с, что все еще ниже допандемийного уровня в 9 млн б/с. При этом продолжающееся ежемесячное увеличение числа работающих буровых установок указывает на продолжающийся рост активности", - говорит Грушевенко.

По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, американские нефтегазовые компании на данный момент восполняют потери, которые они понесли в период с 2014 года. "Объём капитальных затрат с их стороны начал сокращаться в самом начале 2020 года и до сих пор, по мнению руководства США, не вышел на тот уровень, который позволил бы быстро увеличить добычу. Уровень среднесуточного производства нефти в США сейчас колеблется в пределах 11,9-12 млн б/с. Это более чем на 1 млн б/с меньше показателя марта 2020 года. Притом цены сейчас значительно выше, чем были в период рекордных темпов роста американской добычи (за первые три квартала 2018 года на фоне 80-85 долларов за баррель американские нефтяники увеличили производство на 1,5 млн б/с)", - сказал аналитик.

По оценке Шейбе, совокупная добыча в США (на сланцевых, традиционных и глубоководных месторождениях) восстанавливается крайне медленно после обвала в марте-мае 2020 года. "Вероятно, процесс ускорится во втором полугодии 2022 года и относительно текущих значений добыча к концу года увеличится на 0,5 млн б/с до 12,5 млн б/с, а к концу 2023 года и вовсе может достигнуть рекордных объёмов - 13,2-13,3 млн б/с", - считает он.

Как указывает Бахтин, проведенный в марте 2022 года опрос среди руководства американских нефтяных компаний показал, что основная причина (59%) отказа от увеличения добычи состоит в соблюдении финансовой дисциплины по требованию акционеров. "Данная причина с существенным отрывом опережает вопросы ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления; 11%) и отсутствие доступа к финансированию (8%). Текущий объем нефтедобычи в США в 12 млн б/с на 8% ниже максимума в марте 2020 года, а количество буровых установок, хотя и прирастает уверенным темпом (+23% с начала года), но пока на 12% отстает от наивысшей точки 2020 года. С начала 2022 года прирост добычи в США составил только 0,3 млн б/с, поэтому прогнозируемый Минэнерго США рост до 12,6 млн б/с к концу года (+0,6 млн б/с от текущего значения) выглядит, по нашему мнению, слишком оптимистично", - сказал эксперт.

По словам Бахтина, "неуверенность ряда компаний, в частности в США, в сохранении высоких нефтяных цен в будущем и долгосрочном спросе на нефть подрывает их желание делать инвестиции в сегменты добычи и нефтепереработки".

"А в Западной Европе ряд компаний не могут производить инвестиции по причине законодательных ограничений из-за концепции энергоперерехода на более чистые источники энергии", - подчеркнул он.

Необеспеченный спрос

По мнению аналитиков МUFG Bank, единственным краткосрочным балансирующим механизмом на нефтяном рынке является сокращение спроса. При этом его корректировка не будет одинаковой в разных странах и будет значительно различаться в зависимости от потребительской корзины, механизмов контроля над ценами и гибкости обменного курса.

"Мы полагаем, что при наличии незначительных запасов цены будут продолжать расти до тех пор, пока шок (предложения - ИФ) не будет преодолен или спрос не выровняется с предложением", - резюмировали в японском банке.

Накануне технический комитет ОПЕК+ снизил оценку профицита нефти на рынке к концу года до 1 млн б/с с предполагавшегося месяц назад 1,4 млн б/с. Впрочем отмечается, что оценки подвержены высокой неопределенности.

Пока речь идет о возвращении спроса на допандемийный уровень - по оценке ОПЕК, в 2022 году он вырастет на 3,4 млн б/с к 2021 году и составит 100,2 млн б/с. По словам Новака, спрос на нефть в ближайшие годы может вырасти еще на 5 млн б/с, то есть на 5%, что потребует ввода новых мощностей.

По прогнозу МЭА, представленному в июне, в 2023 году потребление нефти еще вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,6 млн б/с. "Чтобы сбалансировать рынок в 2023 году, ОПЕК+ нужно будет еще больше увеличить производство, что снизит эффективные добычные мощности до 1,5 млн б/с", - отмечает МЭА.

Управление энергетической информации Минэнерго США также ждет роста спроса, хоть и понизило прогноз в июне: в 2023 году потребление нефти и жидких углеводородов в мире оценивается в 101,3 млн б/с против 99,6 млн б/с в 2022 году (на 1,7 млн б/с больше).

"Поэтому очень важно сохранить инвестиционную привлекательность всей нефтяной отрасли в России, в других странах. К сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что пока инвестиционная активность не восстановилась", - считает Новак.

Вице-премьер уверен, что уже в июле Россия сможет выйти на февральский уровень добычи нефти в 10,2 млн б/с после падения в марте на 1 млн б/с. По его словам, российские компании смогли перенаправить потоки с европейских на азиатские рынки. По данным секретариата ОПЕК, с которыми ознакомился "Интерфакс", в мае Россия добывала 9,3 млн б/с нефти (без учета конденсата), отставая от своей квоты на 1,3 млн б/с. В июне Россия продолжает восстанавливать добычу, утверждает Новак.

Однако с декабря Европа вводит почти полный запрет на импорт российской нефти по морю, а еще через два месяца - на импорт российских нефтепродуктов. Правда, на рынке полагают, что так или иначе Европа продолжит закупать российские углеводороды, поскольку предложение на рынке ограничено.

По словам Грушевенко, возможность сохранять текущий уровень добычи в России будет зависеть главным образом от внешних факторов, а именно от того, насколько будут открыты альтернативные каналы сбыта.

"Минимум до декабря мы не ждем снижения добычи, возможен даже ее умеренный рост. У российской нефтяной отрасли есть время, чтобы перестроить свои поставки на другие рынки, и процесс уже активно пошел - доля поставок в ЕС нефти из России снизилась с 60% до 50% за счет увеличения экспорта в Азию", - отмечает Бахтин.

В ожидании визита

В среду страны ОПЕК провели свою очередную полугодовую конференцию. По словам собеседников "Интерфакса", возможности увеличения добычи на встрече не обсуждались. В четверг, 30 июня, состоится ежемесячная встреча министров ОПЕК+, где должны будут обсуждаться квоты на август, которые, впрочем, уже одобрены на предыдущем заседании.

По словам источников агентства, в ходе прошедшего накануне технического комитета ОПЕК+ не обсуждалось отступление от плана. Судя по тому, что встреча министерского комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 14:00 мск, а полноформатная встреча министров ОПЕК+ - уже на 14:30, никаких грандиозных решений ждать не стоит. Вероятно, до серьезных событий на нефтяном рынке нужно подождать еще как минимум две недели.

ОПЕК Саудовская Аравия ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в мае в 4,3%

S&P 500 снизился третий день подряд

Акционеры Газпрома рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

Акционеры Газпрома рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

Непротивление казне согласием. Репортаж

Непротивление казне согласием. Репортаж

Россия в мае сократила выпуск стального проката на 8%

Зарплаты в РФ в реальном выражении в апреле упали на 7,2%

Безработица в РФ в мае в очередной раз обновила исторический минимум

Безработица в РФ в мае в очередной раз обновила исторический минимум

Рынок акций РФ в среду снизился на фоне новых антироссийских санкций Запада

Рынок акций РФ в среду снизился на фоне новых антироссийских санкций Запада

Против крепкого рубля готовят тяжелую артиллерию. Обобщение

Против крепкого рубля готовят тяжелую артиллерию. Обобщение

"Роснефть" открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря

"Роснефть" открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });