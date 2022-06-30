Нефтяная дипломатия времен тотальной неопределенности. Обзор

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК, созданная с целью регулирования нефтяного рынка, стоит перед нелегкой задачей: санкции, объявленные в отношении партнера по коалиции ОПЕК+, России, могут снизить ее нефтедобычу, тем самым установив "моральные" ограничения на добычу самого альянса.

С другой стороны, партнер Саудовской Аравии - США, чьи собственные возможности и желание наращивать производство ограничены, убеждает ОПЕК увеличить нефтедобычу на фоне высоких цен.

Свободные мощности картеля находятся на уровне 3,8 млн баррелей в сутки, что соответствует 4% текущего мирового спроса. Аналитики полагают, что ОПЕК, вероятно, примет решение наращивать добычу после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, но отмечают, что нужно иметь мощности про запас, чтобы реагировать на недостаток предложения в случае катаклизмов.

Издержки декарбонизации

На сегодняшний день в ОПЕК констатируют тяжелую ситуацию на рынке нефти и еще более тяжелую - на рынке нефтепродуктов ввиду закрытия или конвертации в последние годы почти 4 млн б/с мощностей по переработке, следует из отчета экономической комиссии совета картеля, с которым ознакомился "Интерфакс". Цены на нефть существенно выросли еще в прошлом году на фоне недоинвестирования в отрасль: западные страны фактически запрещали своим банкам финансировать проекты по извлечению ископаемых топлив на фоне декарбонизации, провозглашенной Парижским соглашением, а нефтегазовые мэйджоры объявили об планах сокращения инвестиций в нефтяные проекты.

Министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ, фактически эксклюзивных держателей свободных добывающих мощностей, осенью прошлого года с трибун обвиняли развитые страны: сначала вы запрещали нам инвестировать в развитие добычи, а теперь требуете ее увеличить.

Российский вице-премьер Александр Новак в ходе Петербургского экономического форума подкинул новую "задачку": "Здесь еще в чем есть нюанс? В том, что спрос продолжит расти, и то восстановление, которое произошло, это лишь восстановление допандемийного уровня до 2020 года".

По его словам, на сегодня свободные добычные мощности по нефти в мире составляют 3,5-4 млн б/с вместе с российскими, но в ближайшие годы спрос на нефть может вырасти еще на 5 млн б/с, и свободных мощностей под этот спрос на сегодня нет.

Недавно ОПЕК+ чуть повысила свои целевые уровни добычи - примерно на 200 тыс. б/с, но по факту производство все равно будет меньше из-за санкций на российскую нефть, а также проблем с добычей в ряде стран ОПЕК. По состоянию на май ОПЕК+ отстает от плановых уровней добычи нефти на 2,7 млн б/с при уровне спроса на нефть около 100 млн б/с.

Про запас

По мнению аналитиков MUFG Bank, ускорение добычи ОПЕК+ как механизм сдерживания цен на нефть, скорее всего, приведет к обратным результатам. "(Свободные) мощности значат гораздо больше (для рынка - ИФ), чем добычные квоты ОПЕК+, и сейчас мы находимся на пороге, когда небольшое временное прерывание поставок может вызвать ассиметричный риск повышения цены", - говорится в их обзоре.

"Опыт 2004 года свидетельствует о беспокойстве рынков по поводу нехватки свободных мощностей. В 2004 году исчерпание резервных мощностей вызвало значительный рост долгосрочных цен на нефть - с $25 до $65 за баррель. Тогда всплеск долгосрочных цен привел к ослаблению спроса, что позволило увеличить запасы", - отмечают аналитики.

Руководитель направления "Климатическая политика и декарбонизация" центра энергетики школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко согласна, что "растущий спрос, ограничения на экспорт российской нефти, а главное, любые форс-мажорные ситуации (от забастовки в Норвегии до уже ставших привычными регулярных ограничений экспорта и добычи в Ливии), ограничивающие объемы предложения нефти на рынке, действительно могут взвинтить цены на нефть".

Рональд Смит, старший аналитик BCS Global Markets, сказал "Интерфаксу", что увеличение добычи с 80% до 81% мощности снизит цены на нефть, но увеличение с 98% до 99% может их даже увеличить: рынок начнет беспокоиться, что спрос в скором времени превысит способность поставщиков удовлетворять его. "Лучший способ снизить цены - увеличить производственные мощности, сохраняя достаточные запасы в хранилищах для непредвиденных целей", - резюмировал он.

"Я в целом согласен с развертыванием избыточных мощностей ОПЕК+. Это, вероятно, приведет к снижению текущих цен на нефть, но повысит цены на фьючерсы. Также обратите внимание на быстрое сокращение стратегического нефтяного резерва США. Администрация Байдена продает 1 млн б/с в рамках программы, которая продлится до ноябрьских промежуточных выборов. В результате SPR достиг уровней, невиданных за последние 20 лет. К моменту завершения программы в конце ноября объем хранилища будет на самом низком уровне с середины 1980-х годов. Я уверен, что нефтяной рынок учитывает это при установлении фьючерсных цен", - сказал Смит.

Впрочем, ряд аналитиков полагают, что главным фактором влияния на цену все-таки остается соотношение спроса и предложения.

"Если страны ОПЕК максимизируют добычу, нефть будет дорожать только в случае новых или повторяющихся перебоев с поставками, либо если за счет прироста добычи предложение не превысит спрос (при условии дальнейшего стремительного повышения спроса, что маловероятно)", - считает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

Старший аналитик ИБ "Синара" Кирилл Бахтин также полагает, что "предложение нефти, а точнее ее соотношение со спросом - первостепенный фактор, характеризующий нефтяной рынок по сравнению с размером свободных мощностей".

Однако Бахтин заметил, что "по сравнению с апрелем, мировое потребление нефти может вырасти на 3,6 млн б/с (оценка МЭА), однако по состоянию на май 2022 года мы оцениваем объем свободных мощностей в 2,5 млн б/с, что меньше потенциально возможного сезонного скачка спроса". "Ограниченность предложения как раз и будет оказывать повышательное давление на нефтяные цены в ближайшие месяцы", - сказал аналитик.

По оценке МЭА, к началу сентября свободные мощности Саудовской Аравии составят 1,2 млн б/с и еще почти 1 млн б/с - у ОАЭ. В целом же мощности ОПЕК+ (исключая Иран и Россию) к IV кварталу 2022 года МЭА оценивает в 2,6 млн б/с, что "увеличит волатильность на рынке".

Эффективные резервные мощности, находящиеся в распоряжении ОПЕК+, могут упасть в следующем году до самого низкого уровня в новейшей истории, если Саудовская Аравия и ОАЭ решат сбалансировать мировой рынок, считает МЭА.

Что касается производителей, не входящих в ОПЕК, которые являются частью альянса ОПЕК+, рост мощностей в значительной степени остановился, за исключением Казахстана, где можно получить ускорение за счет расширения месторождений Тенгиз и Кашаган.

Совпадают ли желания с возможностями?

Вопрос о наращивании нефтедобычи странами ОПЕК остается неопределенным: с одной стороны, картель состоит в соглашении с Россией, с другой - имеет партнерские отношения с США. Эти отношения, правда, были серьезно подпорчены убийством в 2018 году журналиста Washington Post саудовского происхождения. Но, по всей видимости, этот барьер каким-то образом удалось устранить, и 15-16 июля Байден в ходе поездки на Ближний Восток посетит Саудовскую Аравию.

"Наш базовый сценарий предполагает, что консенсус будет найден, и страны ОПЕК предпочтут избежать дальнейшего повышения цен и нежелательного для себя падения спроса, в том числе с перспективой глобальной рецессии. Для этого они продолжат максимизировать добычу, о чём будет объявлено в конце июля-начале августа. Первая реакция рынка будет негативной, и цены, вероятно, скорректируются на $5-7/барр., так как большинство участников рынка будут ожидать дальнейшего прироста добычи (потенциал которого есть на бумаге), а динамику цен в IV квартале 2022 года определит уже фактическое решение - увеличивать дальше добычу или нет", - говорит Шейбе.

С учетом текущих квот Саудовская Аравия к сентябрю достигнет добычи в 11 млн б/с, при том, что ее мощности пока составляют 12 млн б/с. Россия же, имеющая одинаковые квоты с саудитами, в мае добывала 9,3 млн б/с (без учета конденсата), отставая от разрешенного сделкой ОПЕК+ уровня на 1,3 млн б/с.

Вопрос сдерживания партнера по ОПЕК+ в таких условиях становится актуальным. Однако министр энергетики Саудовской Аравии встретился с Новаком на Петербургском экономическом форуме, что, по словам российского вице-премьера, подтверждает намерение королевства продолжать взаимодействие с Россией на нефтяном рынке.

"В сегодняшних условиях неопределенности важно продолжать совместную работу, чтобы мы не получили коллапса на рынке по аналогии того, что мог случиться в начале 2020 года", - сообщил Новак, отметив, что решение о продлении сделки ОПЕК+, которая истекает в конце 2022 года, будет приниматься ближе к этому сроку.

Впрочем, принятые в мае 2020 года ограничения по добыче формально будут исчерпаны к сентябрю, и не исключено, что страны ОПЕК, имеющие возможности увеличивать добычу, смогут сделать это чуть быстрее, например формально взяв на себя чужие квоты (сейчас ОПЕК в целом отстает от своего разрешенного уровня на 1 млн б/с). Но об этом, вероятно, придется договариваться с Россией, ведь сделка продолжает действовать.

ОАЭ к 2030 году ставит перед собой официальную цель в 5 млн б/с с нынешних 3,5 млн б/с. "Пропускная способность в Ираке, ограниченная узкими местами в инфраструктуре, в целом останется неизменной. Багдад заявил, что экспортные мощности в Персидском заливе увеличатся примерно на 200 тыс. б/с до 3,45 млн б/с со II кв. 2022 года после завершения установки новых насосов", - написали аналитики МЭА в последнем отчете.

Новак считает, что потенциалом наращивания нефтедобычи обладают находящиеся под санкциями США Венесуэла и Иран, которые не сразу, но через какое-то время могут дать рынку до 2,5 млн б/с. Однако вопреки ожиданиям рынка переговоры о снятии санкций с Ирана на данный момент результата не принесли. Относительно Венесуэлы рынку пока тоже не стоит ждать быстрых решений: американским компаниям лишь разрешили не уходить из страны в ожидании дальнейших действий.

Между тем у Саудовской Аравии есть и свой насущный интерес в поддержании высоких цен на нефть: по сообщению источников, нефтяная саудовская госкомпания Saudi Aramco рассматривает возможность проведения IPO своего торгового подразделения на фоне резкого повышения цен на энергоресурсы. В марте компания объявляла, что готова лишь к 2027 году нарастить добычу нефти до 13 млн б/с.

Во время проведения IPO самой Saudi Aramco Россия фактически помогала королевству провести образцовую сделку, поддерживая более высокие цены на нефть ограничениями нефтедобычи в рамках ОПЕК+.

Попрошу делать взносы

Сами США, отмечают аналитики, хоть и говорят о планах по наращиванию нефтедобычи, не очень настроены это делать, готовясь к переходу на альтернативные источники энергии.

"Максимальный рост добычи нефти в США оценивается в 0,7 -1 млн б/с. Однако он ограничен тем, что инвесторы ожидают выплаты дивидендов от добычных компаний, а наращивание добычи будет означать дополнительные инвестиции. Также на себестоимость добычи оказал влияние рост стоимости сервисных услуг. Добыча сланцевой нефти в США в мае продолжила постепенно расти, достигнув 8,6 млн б/с, что все еще ниже допандемийного уровня в 9 млн б/с. При этом продолжающееся ежемесячное увеличение числа работающих буровых установок указывает на продолжающийся рост активности", - говорит Грушевенко.

По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, американские нефтегазовые компании на данный момент восполняют потери, которые они понесли в период с 2014 года. "Объём капитальных затрат с их стороны начал сокращаться в самом начале 2020 года и до сих пор, по мнению руководства США, не вышел на тот уровень, который позволил бы быстро увеличить добычу. Уровень среднесуточного производства нефти в США сейчас колеблется в пределах 11,9-12 млн б/с. Это более чем на 1 млн б/с меньше показателя марта 2020 года. Притом цены сейчас значительно выше, чем были в период рекордных темпов роста американской добычи (за первые три квартала 2018 года на фоне 80-85 долларов за баррель американские нефтяники увеличили производство на 1,5 млн б/с)", - сказал аналитик.

По оценке Шейбе, совокупная добыча в США (на сланцевых, традиционных и глубоководных месторождениях) восстанавливается крайне медленно после обвала в марте-мае 2020 года. "Вероятно, процесс ускорится во втором полугодии 2022 года и относительно текущих значений добыча к концу года увеличится на 0,5 млн б/с до 12,5 млн б/с, а к концу 2023 года и вовсе может достигнуть рекордных объёмов - 13,2-13,3 млн б/с", - считает он.

Как указывает Бахтин, проведенный в марте 2022 года опрос среди руководства американских нефтяных компаний показал, что основная причина (59%) отказа от увеличения добычи состоит в соблюдении финансовой дисциплины по требованию акционеров. "Данная причина с существенным отрывом опережает вопросы ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления; 11%) и отсутствие доступа к финансированию (8%). Текущий объем нефтедобычи в США в 12 млн б/с на 8% ниже максимума в марте 2020 года, а количество буровых установок, хотя и прирастает уверенным темпом (+23% с начала года), но пока на 12% отстает от наивысшей точки 2020 года. С начала 2022 года прирост добычи в США составил только 0,3 млн б/с, поэтому прогнозируемый Минэнерго США рост до 12,6 млн б/с к концу года (+0,6 млн б/с от текущего значения) выглядит, по нашему мнению, слишком оптимистично", - сказал эксперт.

По словам Бахтина, "неуверенность ряда компаний, в частности в США, в сохранении высоких нефтяных цен в будущем и долгосрочном спросе на нефть подрывает их желание делать инвестиции в сегменты добычи и нефтепереработки".

"А в Западной Европе ряд компаний не могут производить инвестиции по причине законодательных ограничений из-за концепции энергоперерехода на более чистые источники энергии", - подчеркнул он.

Необеспеченный спрос

По мнению аналитиков МUFG Bank, единственным краткосрочным балансирующим механизмом на нефтяном рынке является сокращение спроса. При этом его корректировка не будет одинаковой в разных странах и будет значительно различаться в зависимости от потребительской корзины, механизмов контроля над ценами и гибкости обменного курса.

"Мы полагаем, что при наличии незначительных запасов цены будут продолжать расти до тех пор, пока шок (предложения - ИФ) не будет преодолен или спрос не выровняется с предложением", - резюмировали в японском банке.

Накануне технический комитет ОПЕК+ снизил оценку профицита нефти на рынке к концу года до 1 млн б/с с предполагавшегося месяц назад 1,4 млн б/с. Впрочем отмечается, что оценки подвержены высокой неопределенности.

Пока речь идет о возвращении спроса на допандемийный уровень - по оценке ОПЕК, в 2022 году он вырастет на 3,4 млн б/с к 2021 году и составит 100,2 млн б/с. По словам Новака, спрос на нефть в ближайшие годы может вырасти еще на 5 млн б/с, то есть на 5%, что потребует ввода новых мощностей.

По прогнозу МЭА, представленному в июне, в 2023 году потребление нефти еще вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,6 млн б/с. "Чтобы сбалансировать рынок в 2023 году, ОПЕК+ нужно будет еще больше увеличить производство, что снизит эффективные добычные мощности до 1,5 млн б/с", - отмечает МЭА.

Управление энергетической информации Минэнерго США также ждет роста спроса, хоть и понизило прогноз в июне: в 2023 году потребление нефти и жидких углеводородов в мире оценивается в 101,3 млн б/с против 99,6 млн б/с в 2022 году (на 1,7 млн б/с больше).

"Поэтому очень важно сохранить инвестиционную привлекательность всей нефтяной отрасли в России, в других странах. К сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что пока инвестиционная активность не восстановилась", - считает Новак.

Вице-премьер уверен, что уже в июле Россия сможет выйти на февральский уровень добычи нефти в 10,2 млн б/с после падения в марте на 1 млн б/с. По его словам, российские компании смогли перенаправить потоки с европейских на азиатские рынки. По данным секретариата ОПЕК, с которыми ознакомился "Интерфакс", в мае Россия добывала 9,3 млн б/с нефти (без учета конденсата), отставая от своей квоты на 1,3 млн б/с. В июне Россия продолжает восстанавливать добычу, утверждает Новак.

Однако с декабря Европа вводит почти полный запрет на импорт российской нефти по морю, а еще через два месяца - на импорт российских нефтепродуктов. Правда, на рынке полагают, что так или иначе Европа продолжит закупать российские углеводороды, поскольку предложение на рынке ограничено.

По словам Грушевенко, возможность сохранять текущий уровень добычи в России будет зависеть главным образом от внешних факторов, а именно от того, насколько будут открыты альтернативные каналы сбыта.

"Минимум до декабря мы не ждем снижения добычи, возможен даже ее умеренный рост. У российской нефтяной отрасли есть время, чтобы перестроить свои поставки на другие рынки, и процесс уже активно пошел - доля поставок в ЕС нефти из России снизилась с 60% до 50% за счет увеличения экспорта в Азию", - отмечает Бахтин.

В ожидании визита

В среду страны ОПЕК провели свою очередную полугодовую конференцию. По словам собеседников "Интерфакса", возможности увеличения добычи на встрече не обсуждались. В четверг, 30 июня, состоится ежемесячная встреча министров ОПЕК+, где должны будут обсуждаться квоты на август, которые, впрочем, уже одобрены на предыдущем заседании.

По словам источников агентства, в ходе прошедшего накануне технического комитета ОПЕК+ не обсуждалось отступление от плана. Судя по тому, что встреча министерского комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 14:00 мск, а полноформатная встреча министров ОПЕК+ - уже на 14:30, никаких грандиозных решений ждать не стоит. Вероятно, до серьезных событий на нефтяном рынке нужно подождать еще как минимум две недели.