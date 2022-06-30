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Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор
Фото: Wang Yanbing/VCG via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается в четверг. По предварительным оценкам экспертов зернового рынка, она полностью не выбрана. Опрошенные "Интерфаксом" эксперты разошлись в оценке эффективности этого регуляторного механизма.

Квота на экспорт зерна из РФ начала действовать с 15 февраля этого года. Ее объем составил 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она была распределена между 206 компаниями. В рамках квоты экспорт облагался плавающей пошлиной (т.н. зерновой демпфер), за ее пределами - по ставке в 50%, но не менее 100 евро за 1 тонну.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 декабря 2021 год, квота на экспорт зерна будет вводиться ежегодно с 15 февраля по 30 июня.

Квота - предел, а не целевой показатель

По прогнозу Союза экспортеров зерна, исполнение квоты в этом сезоне по пшенице будет выше 90%, по прочим зерновым - выше 70%.

Но, как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин, выборка квоты в полном объеме и не предполагается. "Это предел, а не целевой показатель экспорта. Вместе с тем, надо понимать, что в этом сезоне, при неплохой конъюнктуре, главной причиной невыборки квоты стали скрытые санкции на экспорт зерна из России, о которых мы уже не раз говорили - ограничения на проведение платежей, заморозка кредитных лимитов и торгового финансирования, проблемы со страхованием и фрахтом судов-зерновозов", - пояснил он.

По его словам, это губительно отразилось на бизнесе многих средних и малых компаний-экспортеров, которые не смогли воспользоваться квотами в полном объеме. "В идеале, хорошо бы иметь механизм перераспределения неиспользованных квот, но и его отсутствие некритично, - считает Зернин. - Наверное, было бы более логичным ограничить количество компаний при первичном распределении квот, оставив в списке только финансово состоятельные, капитализированные структуры. Это бы способствовало повышению эффективности и имиджа российского зернового экспорта".

"Возможны также и региональные решения - как, например, отдельная квота на экспорт кукурузы с Дальнего Востока как результат значительного превышения производства над внутренним потреблением региона", - сказал глава союза.

В целом, как считает Зернин, квота как механизм регулирования экспорта используется не первый год и показывает свою эффективность на фоне ажиотажного спроса на зерно на мировом рынке. "Она позволяет контролировать объем предложения на внутреннем рынке и не допустить дефицита зерна. Собственно, в этом и есть главная цель экспортных ограничений на зерно - регулирование цен и объемов предложения на внутреннем рынке, в то время как внешний рассматривается как комплементарный канал продаж излишков, - сказал он. - Нас это устраивает. Мы понимаем и признаем приоритет собственной продовольственной безопасности России перед любыми экспортными целями".

"Неудобный и контрпродуктивный механизм"

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, по расчетам, по квоте будет экспортировано около 7,5 млн тонн пшеницы и примерно 2,2 млн тонн ячменя, кукурузы и ржи. "Это очень предварительно и оценочно", - отметил он.

По его словам, "многие компании недовыбрали свои квоты очень сильно". "Для других все хорошо сложилось, могли бы и еще экспортировать, но были ограничены своей квотой", - сказал он.

"Такой механизм регулирования экспорта как квота неудобен для экспортеров, в нем очень много изъянов. Но он менее травматичен, чем экспортная пошлина", - считает Рылько.

С тем, что квота не будет полностью выбрана, согласен и генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Это контрпродуктивный механизм, который приводит к торможению развития экспортного потенциала страны, - заявил он. - Думаю, что никто не сомневается, что экспортный потенциал растениеводства надо развивать. Но этот механизм приводит к тому, что во второй половине сельхозсезона (январь-июнь - ИФ) те, кто хочет развивать экспорт, не имеют возможности в силу его исторической квоты (квота распределяется по историческому принципу - ИФ), а те, кто имеет квоту, могут ее полностью не использовать. Разве это хорошо? Это искусственные ограничения".

Нужны гибкость и баланс

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, введение экспортной квоты, когда прогнозируется хороший урожай зерна, "было сомнительно". "Или ее надо было оперативно увеличивать, или вообще отменять. Просто смысла в ней не было, это только создало избыточные запасы зерна у сельхозпроизводителей, что оказывает давление на цену. А в условиях роста издержек всякое давление на цены ведет к тому, что снижается экономическая эффективность их деятельности и стимулы", - сказал он.

Как считает Корбут, государство должно проявлять большую гибкость и наблюдать за тем, какие запасы зерна поддерживать на оптимальном уровне, не создавая при этом избыточного давления на рынок. "Размер квоты должен пересматриваться оперативно", - сказал он.

По предварительной оценке директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, в рамках квоты не выбрано порядка 600-700 тыс. тонн зерна, в том числе 150-200 тыс. тонн пшеницы.

Размер квоты должен пересматриваться на фоне прогнозов урожая, считает и зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

По ее словам, квотирование экспорта зерновых культур в сегодняшних условиях - вполне оправданная мера, которая способствует защите внутреннего рынка и стабилизации цен как на социально значимые товары (мука, хлеб и макаронные изделия), так и на корма для животноводства и птицеводства.

Но в целом нужно соблюсти баланс интересов, отметила она. "Производитель должен произвести необходимое количество продукции, государство - обеспечить внутренний рынок продовольствием и сохранить экспортный потенциал страны, - заявила Школкина. - При этом необходимо сохранить доходность производителей зерна". Речь здесь может идти как о совершенствовании механизма экспортной пошлины и квотирования, так и о закупках зерна в интервенционный фонд по достойным ценам, позволяющим производителям закупить на новый сельхозгод и семена, и удобрения, и технику, отметила она.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал на новый сельхозгод (начнется 1 июля) оценивается в 50 млн тонн зерна.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Первая составляла 7 млн тонн и действовала с 1 апреля по 30 июня. В 2021 году квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. Нововведением 2022 года стало выделение в рамках общей квоты отдельной квоты на пшеницу.

Союз экспортеров зерна
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