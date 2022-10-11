Абрамченко заявила о проработке вопроса отмены экспортной квоты на зерно

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия рассматривает возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода, заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Прорабатывается", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

"Урожай большой, поэтому, в принципе, наверное, да, предпосылки к тому, чтобы вводить какие-то количественные ограничения сейчас отсутствуют", - отметила она.

Экспортная квота рассчитывается исходя из баланса зерновых и распределяется по историческому принципу. Она вводится ежегодно с 15 февраля по 30 июня. В прошлом сельхозгоду (завершился 30 июня 2022 года) объем квоты составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Она была распределена между 206 компаниями.

Сбора зерна в РФ в 2022 году ожидается на уровне около 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы, прогнозировал Минсельхоз.

С учетом ожидаемого урожая и потребности внутреннего рынка РФ необходимо вывезти за рубеж 50-60 млн тонн зерна, говорила в сентябре первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.