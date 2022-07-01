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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

"Аэрофлот" планирует открывать новые базы в регионах и осваивать самолеты нового типа

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует открывать новые авиационные базы в регионах, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на итоговом заседании коллегии Минтранса.

"По направлению региональных перевозок - мы планируем дальнейшее расширение нашей программы по созданию новых баз. То есть мы расширим программы региональных баз, кроме Красноярска и Сочи", - сказал он.

Еще одной задачей компании до 2024 года, по словам Александровского, будет подготовительная работа к началу эксплуатации новых типов воздушных судов - SSJ New, МС-21 и ТУ-214. "Нам предстоит большая и сложная работа", - сказал глава "Аэрофлота".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".

Основной базовый аэропорт "Аэрофлота" - "Шереметьево" в Москве. Параллельно компания развивает базы в аэропортах Красноярска и Сочи.

Аэрофлот Сергей Александровский Шереметьево Красноярск Сочи SSJ New МС-21 ТУ-214
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