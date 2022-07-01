Спрос на бонды "СИБУРа" более чем в пять раз превысил предложение

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спрос на бонды АО "СИБУР холдинг" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года более чем в пять раз превысил предложение, сообщила пресс-служба эмитента.

"Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых - на 40 б.п. ниже первоначального ориентира", - отметили в компании.

Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов: в книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.

Организаторами стали Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 8 июля.

Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2021 года.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций, номинированных в валюте, на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.