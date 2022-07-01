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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после недельного падения

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций России в пятницу отскочил вверх в рамках коррекции после недельного снижения, индекс МосБиржи закрепился выше 2200 пунктов после утреннего обновления минимума с 24 февраля; локомотивами роста выступили дивидендные бумаги "Сургутнефтегаза" и "Роснефти", а также акции Сбербанка; индекс РТС упал из-за ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2206,61 пункта (+0,1%, утром индикатор падал до 2165,13 пункта - минимум с 24 февраля), индекс РТС упал до 1276,55 пункта (-5,1%); цены blue chips на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 7%.

Доллар вырос до 54,6 рубля (+3,15 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 7,7-9,8%, доллар вырос на 1,2 рубля.

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