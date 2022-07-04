Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

"Улыбка радуги" откроет магазины на месте 28 точек ушедшей из РФ сети Watsons

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов косметики, бытовой химии и товаров для дома "Улыбка радуги" откроет в Петербурге 28 магазинов на месте точек продаж ушедшей из РФ азиатской сети Watsons, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской компании.

Одним из первых на бывших площадях Watsons открылся 2 июля магазин "Улыбка радуги" на Невском проспекте. Теперь торговая сеть "Улыбка радуги" насчитывает 1 тыс. магазинов.

Всего в Петербурге и Ленинградской области до конца 2022 года появятся 40 новых магазинов сети. Объем инвестиций в новые точки продаж составит более 120 млн рублей. Кроме того, в планах компании на этот год – запуск более 30 магазинов в других регионах России.

"У компании достаточно внутренних ресурсов, чтобы продолжать расширяться вне зависимости от внешних факторов. Да, планы не всегда на 100% совпадают с реальностью, но мы гибко подходим к их реализации", - цитирует пресс-служба генерального директора сети "Улыбка радуги" Алексея Баулина.

Согласно стратегии сети, формируется большой портфель собственных торговых марок, организованы бесперебойные поставки товаров и расширяется выбор способов доставки продукции.

Ранее, 14 марта, азиатская сеть магазинов косметики и бытовой химии Watsons объявила о прекращении деятельности в России до конца июня 2022 года. По состоянию на март 2022 года в РФ работало 47 магазинов Watsons, все они располагались в Петербурге.

Watsons – флагманский бренд группы компаний A.S.Watsons Group, в которую также входят сети Kruidvat, Superdrug, Trekpleister, Rossmann, Savers и другие.

A.S.Watson Groups – член гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings, который объединяет предприятия в сфере грузоперевозок, морской логистики, телекоммуникаций, розничной торговли и производства, энергетики и инженерной инфраструктуры, недвижимости, отелей и так далее. Компании холдинга расположены более чем в 50 странах.

"Улыбка радуги" – федеральная сеть магазинов косметики и товаров для дома, общая торговая площадь магазинов составляет более 100 тыс. кв. м более чем в 20 регионах России.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери Ритейл". Эта компания, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в городе Тихвине Ленинградской области и на 98% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА", на 2% – ООО "Логистические технологии". "Торговый дом "ЭРА", в свою очередь, на 100% принадлежит кипрской Ulybka Investments LTD.

Улыбка радуги Watsons Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Рубль обвалился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Цена нефти Brent снизилась до $111,61 за баррель

Депутаты предложили принудительно превратить филиалы инокомпаний-недропользователей в российские ООО

Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине

Япония не ждет немедленной остановки поставок СПГ из-за смены оператора "Сахалина-2"

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4600 руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4600 руб. за тонну

Правительство перевело в рубли пошлины на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });