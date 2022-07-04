"Улыбка радуги" откроет магазины на месте 28 точек ушедшей из РФ сети Watsons

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов косметики, бытовой химии и товаров для дома "Улыбка радуги" откроет в Петербурге 28 магазинов на месте точек продаж ушедшей из РФ азиатской сети Watsons, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской компании.

Одним из первых на бывших площадях Watsons открылся 2 июля магазин "Улыбка радуги" на Невском проспекте. Теперь торговая сеть "Улыбка радуги" насчитывает 1 тыс. магазинов.

Всего в Петербурге и Ленинградской области до конца 2022 года появятся 40 новых магазинов сети. Объем инвестиций в новые точки продаж составит более 120 млн рублей. Кроме того, в планах компании на этот год – запуск более 30 магазинов в других регионах России.

"У компании достаточно внутренних ресурсов, чтобы продолжать расширяться вне зависимости от внешних факторов. Да, планы не всегда на 100% совпадают с реальностью, но мы гибко подходим к их реализации", - цитирует пресс-служба генерального директора сети "Улыбка радуги" Алексея Баулина.

Согласно стратегии сети, формируется большой портфель собственных торговых марок, организованы бесперебойные поставки товаров и расширяется выбор способов доставки продукции.

Ранее, 14 марта, азиатская сеть магазинов косметики и бытовой химии Watsons объявила о прекращении деятельности в России до конца июня 2022 года. По состоянию на март 2022 года в РФ работало 47 магазинов Watsons, все они располагались в Петербурге.

Watsons – флагманский бренд группы компаний A.S.Watsons Group, в которую также входят сети Kruidvat, Superdrug, Trekpleister, Rossmann, Savers и другие.

A.S.Watson Groups – член гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings, который объединяет предприятия в сфере грузоперевозок, морской логистики, телекоммуникаций, розничной торговли и производства, энергетики и инженерной инфраструктуры, недвижимости, отелей и так далее. Компании холдинга расположены более чем в 50 странах.

"Улыбка радуги" – федеральная сеть магазинов косметики и товаров для дома, общая торговая площадь магазинов составляет более 100 тыс. кв. м более чем в 20 регионах России.

Юрлицом сети является ООО "Дрогери Ритейл". Эта компания, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в городе Тихвине Ленинградской области и на 98% принадлежит петербургскому АО "Торговый дом "ЭРА", на 2% – ООО "Логистические технологии". "Торговый дом "ЭРА", в свою очередь, на 100% принадлежит кипрской Ulybka Investments LTD.