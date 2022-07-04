Составлен список случаев для взаимозачетов резидентов и нерезидентов по внешнеторговым контрактам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минфин составил перечень случаев когда резидент вправе не зачислять на свои счета в уполномоченных банках выручку в иностранной валюте или рублях при проведении зачета встречных требований по обязательствам внешнеторговых контрактов, предусматривающих передачу нерезидентам товаров, или при замене обязательства нерезидента перед резидентом новым обязательством.

Подготовленный министерством проект постановления правительства "Об утверждении перечня случаев проведения зачетов встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрена передача резидентами нерезидентам товаров, или замены обязательств нерезидентов новыми обязательствами в целях исполнения резидентами обязанности по получению от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов)" опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Подготовка такого перечня, который правительство должно утвердить по согласованию с Банком России, предусмотрена пунктом 14 части 2 статьи 19 закона № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", принятым 29 июня Госдумой. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.

Как отмечается к пояснительной записке к документу, его принятие "обеспечит возможность для российских экспортеров осуществлять внешнеторговые операции без прямой оплаты по импорту с учетом имеющихся в настоящее время трудностей с получением экспортной выручки от нерезидентов в результате применения мер ограничительного характера со стороны недружественных государств".

Предлагается разрешить зачеты встречных требований резидентов и нерезидентов по внешнеторговым договорам, которыми предусмотрена передача нерезидентами резидентам товаров, являющихся запчастями и составными компонентами товаров, классифицируемых в разделе XVI единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза ("Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности"), на сумму обязательств по оплате таких товаров нерезидентам резидентами, вытекающих из заключенных между резидентами и нерезидентами контрактов, условиями которых предусмотрена передача резидентами нерезидентам товаров.

Также может быть разрешено производить взаимозачеты по контрактам, условиями которых предусмотрена передача нерезидентом резиденту товаров, выполнение для резидента работ, оказание услуг, передача резиденту информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на сумму обязательств по оплате нерезидентом этому резиденту, вытекающих из заключенных между ними контрактов, условиями которых предусмотрена передача резидентом нерезиденту товаров.

В число разрешенных могут быть включены зачеты встречных требований по контрактам, предусматривающими передача нерезидентом резиденту товаров, выполнение для резидента работ, оказание услуг, передача резиденту информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в части права требования возврата денежных средств, уплаченных резидентом нерезиденту за не ввезенные в Россию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности на сумму обязательств, равных величине авансов, полученных резидентом от такого нерезидента.

В перечень предложено включить и зачеты встречных требований по уплате резидентом нерезиденту или третьим лицам штрафов, пени и иных платежей, возникших в связи с исполнением внешнеторгового контракта или нескольких контрактов на сумму обязательств по оплате нерезидентом резиденту, следующих из заключенных между ними контрактов, условиями которых предусмотрена передача резидентом нерезиденту товаров.

Еще одной разновидностью разрешенных зачетов может стать учет встречных требований по уплате резидентом нерезиденту, вытекающих из заключенных между ними договоров займа, обязательств по оплате приобретения ценных бумаг, паев и долей в капитале организаций, на сумму обязательств по оплате нерезидентом резиденту, вытекающих из заключенных между ними контрактов, условиями которых предусмотрена передача резидентом нерезиденту товаров.

Предлагается допустить и зачеты, при которых по указанным выше основаниям обязательства нерезидента перед резидентом зачитываются на сумму обязательств данного резидента перед другим нерезидентом, а также при которых обязательства нерезидента перед резидентом зачитываются на сумму обязательств другого резидента перед этим, либо другим нерезидентом.