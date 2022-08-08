Указ президента устранил коллизии между отменой репатриации и законом о валютном контроле

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Указ президента "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями" устранил коллизию, возникшую между указом главы государства, ранее фактически отменившим обязательную репатриацию, и требованиями закона "О валютном регулировании и валютном контроле".

Так, указом президента от 5 июля было установлено, что требования о репатриации резидентами - участниками ВЭД иностранной валюты и валюты РФ, причитающихся по условиям внешнеторговых договоров, заключенных с нерезидентами, должны исполняться в размере, определенном в соответствии с указом N79 от 28 февраля (им утверждено, что размер определяет правкомиссия по иностранным инвестициям), но не менее суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже (которая была обнулена с 10 июня). Правкомиссия 21 июня приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без ее обязательного возврата в уполномоченные банки, то есть без репатриации. При этом было разъяснено, что требование о репатриации сохраняется в отношении сырьевого экспорта. Таким образом, новым указом президента РФ необходимость репатриации фактически была отменена.

Одновременно с этим в законе о валютном регулировании продолжает действовать ряд ограничений.

В связи с этим новым указом устанавливается, что до внесения соответствующих поправок в закон о валютном контроле при реализации указа, отменившего репатриацию, для физлиц-резидентов не будет применяться ограничение в $5 тысяч в день по сумме переводов в иностранной валюте.

Помимо этого, указ устанавливает, что при осуществлении внешнеторговой деятельности и при предоставлении и возврате займов российскими юрлицами и индивидуальными предпринимателями не применяются требования закона о расчетах через банковские счета в уполномоченных банках, а также через переводы электронных денежных средств. Кроме того, в этих случаях не применяются требования о зачислении валюты, полученной от нерезидентов по внешнеторговым договорам и договорам займа, на банковские счета в уполномоченных банках.

Также указ устанавливает, что при осуществлении ВЭД и при предоставлении или возврате займов юрлица и ИП могут осуществлять зачет своих требований к нерезидентам и обязательств перед ними или замену обязательств нерезидентов новыми обязательствами (если это не противоречит другим указам президента и не касается случаев, определенных правительством по согласованию с ЦБ).

Ранее были приняты поправки в закон о валютном контроле, которые дали российским экспортерам возможность осуществлять внешнеторговые операции без прямой оплаты по импорту. Так, резидентам разрешили не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли при проведении зачета встречных требований по обязательствам между ними и нерезидентами по внешнеторговым договорам или при замене обязательства нерезидента перед резидентом новым обязательством. Эти поправки вступят в силу с середины октября.

Позже Минфин разработал постановление, которое должно вступить в силу с 1 января 2023 года, где определен перечень случаев, когда резидент вправе не зачислять на свои счета в уполномоченных банках выручку при проведении зачета встречных требований.