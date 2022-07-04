"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

По данным источника "Интерфакса", повышение тарифов не превысит 10%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") повысит стоимость услуг для отдельных архивных тарифных планов, рост будет в пределах инфляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщили, что компания стала рассылать абонентам сообщения о повышении тарифов с 6 июля.

"Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даём возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции", - прокомментировали в пресс-службе оператора.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, повышение тарифов не превысит 10%.

В середине июня оператор Tele2 оповестил абонентов об увеличении стоимости безлимитных тарифов, СМИ сообщали, что повышение будет более чем в 1,5 раза. В компании говорили, что повышение затронуло разные группы безлимитных тарифов, существенное увеличение коснулось лишь одного архивного тарифного плана. Информация заинтересовала Минцифры, которое направило запрос в компанию. В результате сотовый оператор пересмотрел решение о повышении безлимитных тарифов и ограничил рост уровнем инфляции (не более 50 рублей).