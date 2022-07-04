Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

По данным источника "Интерфакса", повышение тарифов не превысит 10%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") повысит стоимость услуг для отдельных архивных тарифных планов, рост будет в пределах инфляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщили, что компания стала рассылать абонентам сообщения о повышении тарифов с 6 июля.

"Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даём возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции", - прокомментировали в пресс-службе оператора.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ситуацией, повышение тарифов не превысит 10%.

В середине июня оператор Tele2 оповестил абонентов об увеличении стоимости безлимитных тарифов, СМИ сообщали, что повышение будет более чем в 1,5 раза. В компании говорили, что повышение затронуло разные группы безлимитных тарифов, существенное увеличение коснулось лишь одного архивного тарифного плана. Информация заинтересовала Минцифры, которое направило запрос в компанию. В результате сотовый оператор пересмотрел решение о повышении безлимитных тарифов и ограничил рост уровнем инфляции (не более 50 рублей).

Вымпелком Билайн Tele2 Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Курс рубля просел на старте торгов в понедельник

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Цена нефти Brent снизилась до $111,61 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });