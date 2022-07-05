Трутнев счел, что РФ потеряет до 1,5 трлн руб. из-за "узких" мест на Восточном полигоне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Разворот транспортных потоков на Дальний Восток привел к резкому повышению требований к срокам модернизации Восточного полигона, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Вся продукция, которая выпускается в России экспортноориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток в те страны, с которыми мы продолжаем экономическое сотрудничество. При этом объем неперевезенных по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 млн тонн. Неперевезенных, то есть это то, что мы не смогли перевезти. В 2022 году при потребности в 258 млн тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить 100 млн тонн", - сказал Трутнев, выступая во вторник в Хабаровске на совместном совещании секретаря Совета безопасности РФ и полпреда президента РФ в ДФО.

"Ущерб, который при этом будет нанесен экономике страны, оценивается в 1,5 трлн рублей", - подчеркнул вице-премьер.

По словам Трутнева, "нужно разобраться, чего нам не хватает".

"Если денег - нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику. Эта задачу, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности", - добавил он.