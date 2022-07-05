Акции "Русала" взлетели на 15% на заявлениях Потанина

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акции "Русала" на старте торгов на Московской бирже во вторник взлетели в цене на 15% после того как глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала", о чем Потанин заявил в интервью телеканалу РБК.

Акции "Русала" к 10:01 по московскому времени взлетели до 62,425 рубля (+15,1%) - максимума с конца мая; объем торгов превысил 65 млн рублей. Акции "Норникеля" выросли на 3%, также взлетели бумаги En+ (+17,3%).

Предложение о слиянии "Норникель" получил от руководства "Русала", уточнил Потанин.

Такое объединение позволило бы создать национального чемпиона и еще больше диверсифицировать акционерную базу, считает он.

При этом синергии в бизнесе компаний Потанин по-прежнему не видит.

"Мы всегда отрицательно относились к такого рода слияниям, поскольку не видели и не видим по-прежнему каких-либо производственных синергий. То есть у нас разные конкурентные преимущества. Здесь богатая руда, дешевая электроэнергия, разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства", - сказал он.

"Но сейчас появились другие факторы. Это устойчивость, это "зеленая" повестка. "Русал" является компанией, которая производит наиболее "зеленый" алюминий из всех других компаний. "Норильский никель" тоже делает большие усилия в этом направлении, и товары производит - никель, палладий для батареек, для тоже будущей "зеленой" экономики", - заявил глава "Норникеля".

Кроме того, слияние позволит диверсифицировать акционерный состав и обрести дополнительную санкционную устойчивость, подчеркнул он, а также государственную поддержку для своих проектов в России.

"Все это заставило нас вернуться к этому предложению "Русала", переосмыслить его, и мы сегодня ответили согласием на вступление в такого рода разговор", - сообщил Потанин.