Китайский производитель электромобилей BYD обошел по продажам Tesla

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, обошла по продажам Tesla Inc. в первом полугодии 2022 года.

Ее глобальные продажи в отчетный период выросли более чем в четыре раза, до 641 тысячи машин, говорится в ее отчетности. Tesla в первом полугодии поставила клиентам 564 тысяч электромобилей.

Многие из выпускаемых BYD моделей являются гибридными, в них используется крупная батарея в дополнение к традиционному двигателю, и в Китае их относят к машинам с нулевыми выбросами.

Быстрый рост BYD показывает, что позиции КНР в сфере возобновляемой энергетики усиливаются, в частности, благодаря масштабу китайского рынка и ценовым преимуществам местных компаний в цепочках поставок, отмечает Financial Times.

По данным южнокорейской SNE Research, BYD также обошла LG Energy, заняв второе место среди ведущих мировых производителей электромобильных аккумуляторов. С апреля текущего года BYD уступает на этом рынке только китайской Contemporary Amperex Technology (CATL).

В число акционеров BYD входит инвестиционная фирма американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc.