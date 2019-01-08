Экономика

Tesla запустит производство электромобилей в Китае

Завод откроется на фоне торговой войны

Tesla запустит производство электромобилей в Китае
Илон Маск (в центре) и мэр Шанхая Йин Йон (справа)
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Компания Илона Маска Tesla Inc. договорилась о запуске производства автомобилей в Шанхае, сообщило агентство Associated Press.

Маск написал в своем твиттере, что Tesla начнет производство в конце года. Сначала в серию пойдет седан Model 3, затем кроссовер, которому еще не присвоили имя (ожидается, что его назовут Y - ИФ).

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Tesla объявила о планах открыть производство в Китае прошлым летом. Завод получит название Gigafactory 3. Договоренность достигнута вопреки торговой войне Китая и США, которые повышают пошлины на импорт. Стремление Tesla выйти на китайский рынок связано с его большим объемом. В Шанхае будут проиводить электромобили средней ценовой категории. Премиумные модели Tesla собираются делать в США и экспортировать в Китай.

Китайские власти выделили под завод 84 гектара земли в округе Линьган на юго-востоке Шанхая.

Американский производитель столкнется с китайскими конкурентами BYD Auto и BAIC Group. Кроме того, иностранные автогиганты General Motors, Volkswagen и Nissan уже инвестируют в производство электромобилей на территории Китая.

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Теги: Tesla, Илон Маск, Китай, Шанхай

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