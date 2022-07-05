Инфляция обновляет многолетние рекорды в крупнейших развивающихся экономиках

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Инфляционное давление усиливается во всем мире, затрагивая как развитые, так и развивающиеся экономики, пишет MarketWatch.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в июне ускорились до 6%, обновив максимум с 1998 года. В результате аналитики ожидают, что ЦБ страны может повысить ставки на заседании на следующей неделе.

Накануне стало известно, что в Турции инфляция составила почти 79%, что является рекордным показателем за 24 года.

В Индонезии годовые темпы роста цен ускорились в минувшем месяце до 4,35% - это максимум с лета 2017 года.

Ускорение инфляции в мире стало главной проблемой для центробанков, приступивших к ужесточению денежно-кредитной политики. При этом подъем стоимости заимствований после десятилетия ультрамягкой ДКП может привести к замедлению экономического роста или даже к рецессии, опасаются аналитики и участники рынков.