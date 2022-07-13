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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ЦБ Южной Кореи поднял ставку сразу на 50 б.п. впервые в истории

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Банк Кореи впервые в истории решил поднять ключевую ставку сразу на 50 б.п. для борьбы с высокой инфляцией.

Ставка теперь составляет 2,25% годовых, говорится в заявлении ЦБ.

Она была повышена по итогам третьего заседания подряд и в шестой раз с августа 2021 года. Темпы ее подъема стали максимальными с момента принятия регулятором политики ключевых ставок в 1999 году.

20 из 24 аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, ожидали повышения ставки на 50 б.п. Оставшиеся 4 аналитика прогнозировали подъем на 25 б.п. При этом все из них сходятся во мнении, что центробанк продолжит ужесточать политику в ближайшие месяцы.

В ходе пресс-конференции после заседания председатель Банка Кореи Чаньон Ри заявил, что "исключительное" решение по ставке было принято единогласно, однако в случае если кривая инфляции пойдет по прогнозируемой траектории, желательным для членов ЦБ было бы продолжить политику повышения на привычные 25 б.п.

Инфляция в Южной Корее в июне составила 6% в годовом выражении, что стало максимумом с ноября 1998 года. Центробанк ожидает, что инфляция в текущем году превысит предыдущий прогноз в 4,5%.

Между тем регулятор также ухудшил прогноз для роста ВВП страны в 2022 году, в соответствии с которым он ожидает, что подъем окажется слабее 2,7%, которые прогнозировались ранее.

Курс южнокорейской воны на торгах в среду повысился к доллару США на 0,6% после объявления о решении центробанка. Тем не менее валюта остается вблизи минимума за 13 лет.

Южная Корея Банк Кореи Чаньон Ри
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