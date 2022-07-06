Забастовка в нефтегазовой отрасли Норвегии завершилась после вмешательства кабмина

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Забастовка представителей нефтегазовой отрасли в Норвегии, которая могла привести к сокращению экспорта газа из страны к выходным более чем на половину, завершилась после вмешательства в ситуацию правительства, сообщает The Wall Street Journal.

В забастовке принимал участие преимущественно руководящий персонал морских платформ, требовавший повышения зарплат больше запланированного уровня. Министр по вопросам труда Норвегии Мартен Мьёс Персен вечером во вторник провел встречу с нефтекомпаниями и представителями сотрудников, после чего профсоюз принял решение о завершении забастовки. Правительство имеет полномочия вмешиваться в трудовые споры при определенных условиях.

Норвегия занимает второе место после России по объему поставок природного газа в Евросоюз, обеспечивая порядка 25% его потребностей. Забастовка, начавшаяся в ночь на вторник, уже сократила ежедневные объемы экспорта газа из страны на 1%, и Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли прогнозировала, что к субботе падение достигнет 56%.

Стоимость газа в Европе во вторник подскочила до максимума с марта. Цены на электроэнергию в регионе выросли до рекордных уровней, поскольку многие электростанции работают на природном газе.

"Когда конфликт может иметь столь серьезные социальные последствия для всей Европы, у меня нет выбора кроме как вмешаться в конфликт, - заявил Персен. - Было бы непростительно допустить столь существенное сокращение добычи газа".

"Производство падает очень резко, и это очень важный фактор в ситуации, когда ЕС и Великобритания полностью зависят от энергетического партнерства с Норвегией", - отметил министр.